L’alcalde de Torredembarra retira l’estelada i penja una bandera espanyola a l’Ajuntament per ordre judicial

260x366 L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, després de penjar la bandera espanyola i, a sota, la senyera a l'entrada de l'Ajuntament / ACN L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, després de penjar la bandera espanyola i, a sota, la senyera a l'entrada de l'Ajuntament / ACN

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira ( ERC), ha retirat aquest dimecres l' estelada i ha penjat la bandera espanyola al costat de l’entrada de l’Ajuntament, en compliment de la sentència judicial donada a conèixer aquest dimarts arran d’un contenciós interposat per la delegació del govern espanyol a Catalunya.



No obstant això, Rovira ha pres la decisió personal de penjar la senyera sota la bandera espanyola per reivindicar la llibertat del poble català i com a símbol de rebuig a la "submissió", agafant com a inspiració l’època de les batalles navals. Aleshores, ha relatat l’alcalde en roda de premsa, quan un vaixell en conqueria un altre, "l’ocupat" navegava fins a port amb la bandera del conqueridor damunt de la seva.



" No vaig més enllà. Fins aquí arribarem amb el tema de les banderes", ha declarat l'alcalde, que ha deixat clar que no es planteja desobeir ni recórrer la sentència. Una decisió molt diferent de la que va prendre l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós ( CUP), acusada de presumpte delicte electoral per no haver despenjat l'estelada durant el 27-S i el 20-D i que va acabar declarant davant del jutge després de ser detinguda per haver-lo plantat en dues ocasions.



La sentència sobre les banderes també condemna l'ajuntament de Torredembarra a pagar les costes del procediment, amb un màxim de 300 euros. Rovira ha garantit que, tal com va anunciar quan es va adoptar la decisió, serà ell qui n’assumirà totes les conseqüències.

L'Ajuntament consensuarà la decisió sobre la fotografia del rei

D’altra banda, Rovira ha afirmat que vol consensuar una decisió sobre la fotografia del rei, que ara és de mida carnet i està situada damunt la porta de la sala de plens. Una altra sentència arran d’una denúncia de l'Advocacia de l’Estat obliga el consistori a col·locar una imatge del monarca d’almenys 29x20 centímetres en un "lloc preferent" de la sala de plens. El batlle ha assenyalat que, si bé descarten recórrer la sentència de les banderes, estudiaran presentar un recurs per la resolució sobre la fotografia del rei, atès que la llei no diu res de les "mides que ha de tenir" ha dit.