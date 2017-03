L’alcaldessa de Figueres resisteix perquè l’alternativa no suma

L’aritmètica és clara: només cinc dels 21 regidors de l’Ajuntament de Figueres formen part del govern municipal. La decisió de l’alcaldessa, Marta Felip (PDECat), de trencar el pacte amb el PSC el 28 de gener va provocar dues setmanes després la sortida del govern dels regidors d’Unió -que es va formalitzar aquest dijous- i ha creat una situació molt complicada en un consistori molt fragmentat des de les últimes eleccions. L’alcaldessa està disposada a governar en minoria, però els grups de l’oposició -ERC, la CUP i el PSC, amb tres regidors cadascun, els dos del PP i Ciutadans, els dos no adscrits que eren d’Unió, i el regidor de Compromís d’Esquerres- coincideixen que Felip és l’única responsable del bloqueig.

“El trencament del pacte amb el PSC era necessari i, evidentment, no ha sigut cap caprici meu -va remarcar Felip-. Va ser fruit d’una reflexió molt profunda, ja feia temps que vèiem que els objectius eren cada cop més diferents”. Pel que fa als dos regidors d’Unió que van abandonar els seus càrrecs per “mantenir la força i la credibilitat del partit”, Felip va opinar que “busquen visibilitat”. En el ple de dijous aquests dos regidors van passar a ser no adscrits, cosa que els deixa fora de qualsevol suma aritmètica en una hipotètica moció de censura, que, de fet, cap grup es planteja. “Prefereixo estar en minoria que en una falsa estabilitat”, va insistir l’alcaldessa, decidida a executar el programa amb cinc regidors: “Sabem que tindrem una gran càrrega de treball, però ens veiem amb forces, perquè ara som un equip molt cohesionat”. “En les converses amb altres grups no he detectat cap voluntat d’incorporar-se al govern, de manera que optarem pels acords puntals”, va dir. Tampoc creu que hi hagi cap moció de censura: “Seria completament antinatural i la ciutat els castigaria”.

Una alternativa des de l’oposició

“El trencament del pacte va ser una frivolitat de l’alcaldessa derivada del nostre desacord en la disminució de la partida de serveis socials -va lamentar Pere Casellas, portaveu del PSC-. El ple de dijous va ser una presa de pèl: trenta punts i cap d’important”. “No podem estar sense pressupost”, va exclamar en referència a les dificultats que tindrà el govern per aprovar la seva proposta. Malgrat tot, Casellas confia que l’oposició podrà articular “un projecte de govern ampli, format per persones que no excloguin, que sumin”. Agnès Lladó, portaveu d’ERC, va opinar: “Qui va ser part del problema no pot ser part de la solució: ara Figueres necessita un govern que respongui a les necessitats dels figuerencs durant els dos anys que queden de mandat”. ERC va convidar la CUP i el PDECat (descartant Felip) a formar un govern “social i independentista”, però no va reeixir. “Aquesta crisi de govern és l’última manifestació d’un model de ciutat caducat, iniciat per Santi Vila i seguit per l’actual equip de govern, que no ha tingut en compte els efectes de la gravíssima crisi econòmica i no ha establert les mesures necessàries per fer-hi front”, va denunciar la portaveu de la CUP, Natàlia Sànchez. Per això, veu “difícil establir aliances estables amb els mateixos responsables de les polítiques antisocials i que han portat Figueres al límit del col·lapse”.

Maria Àngels Olmedo, del PP, considera que ha de governar la llista més votada, “però la iniciativa ha de sortir d’ells”, va subratllar. “No fer un pacte i refiar-se de pactes puntuals crearia un escenari molt complicat”, va afegir. Per a Héctor Amelló, portaveu de C’s, “el caos i la ingovernabilitat de Figueres és responsabilitat dels personalismes i de la falta de projecte amb què els vells partits van entrar junts a l’Ajuntament”. Finalment, Òscar Vergés, portaveu de Compromís d’Esquerres per Figueres, es va mostrar predisposat a treballar per un govern alternatiu.