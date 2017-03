L'alcaldessa de París envia un vídeo de suport a Pedro Sánchez

El segon acte de l'exsecretari general del PSOE, Pedro Sánchez, celebrat aquest diumenge a Cadis, ha començat amb un vídeo de suport en què l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha volgut manifestar el seu suport a l'exsecretari general a través d'un vídeo de suport i aprofitant que l'acte de Sánchez s'ha celebrat a Cadis, d'on Anne Hidalgo és originària. " Et segueixo i et dono suport perquè crec que avui la socialdemocràcia europea necessita líders com tu", diu Hidalgo en el vídeo que s'ha emès abans que Sánchez comencés a parlar.

Hidalgo ha assegurat que per fer front a una tasca tan complexa com la de "reinventar la socialdemocràcia" cal "molta energia, molt suport, molta amistat i molta visió de futur" i s'ha mostrat convençuda que tot això és el que porta Sánchez. "Sé que el que estas fent és molt difícil però sé que tot això ho portes tu, estimat Pedro", conclou Hidalgo.

L'alcaldessa de la capital francesa posa accent en alguns temes que, als seus ulls, els socialistes han d'actualitzar com ara l'ecologia. "Aquí a França també hem de fer-ho i ho estem intentant, proposant solucions noves però sense perdre res de la nostra ànima, res de la nostra història i res dels nostres valors", manifesta durant el vídeo.



El segon acte de Pedro Sánchez a Andalusia coincideix amb la presentació del document de l'altre candidat a les primàries del partit, Patxi López, a Getafe i, a més, tots dos se celebren poques hores després que s'hagi donat a conèixer que l'actual presidenta andalusa, Susana Díaz, presentarà definitivament la seva candidatura el 26 de març.