Les corones de flors de l'homenatge a l'11-M de la Comunidad de Madrid van costar "tres vegades més"

L'ex cap de l'Àrea de Règim Interior de la Comunitat de Madrid Alfonso Peña Izquierdo ha afirmat aquest dilluns durant el judici per la primera època de la trama Gürtel (1999-2005) que les corones de flors que van presidir l'acte d'homenatge dels atemptats de l'11-M van sortir "tres vegades més cares".

Peña ha explicat que l'exviceconseller de la Presidència Alberto López Viejo era qui supervisava i controlava els plecs de contractes de l'Àrea de Règim Interior sense tenir-ne cap competència -fet que es justificava per "falta de personal"-. Des d'aquest càrrec, López contractava serveis més cars que el preu de mercat. L'ex cap també ha destacat l'acte del 2 de maig, dia de la Comunitat de Madrid, per exemplificar els alts costos d'alguns elements decoratius de les celebracions organitzades per la llavors presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El funcionari jubilat ha comentat que López Viejo, a més, era l'encarregat d'organitzar els actes als quals assistia Aguirre. "Si no els programava amb ell [López Viejo], la presidenta de la comunitat no hi assistia".

Un empresari nega les donacions al PP

Avui també ha declarat com a testimoni l'empresari i propietari de Licuas, Joaquín Molpeceres, una de les empreses que suposadament feia donacions al PP a canvi d'adjudicacions. Molpeceres ha negat ser una de les persones que apareixen en els " papers de Bárcenas", sota el pseudònim de ' Volpeceres'. "Em va sorprendre que sortís el meu nom perquè mai hem aportat a cap partit", ha dit.

Preguntat per si havia realitzat alguna feina per les empreses del cap de la trama, Francisco Correa, Molpeceres ha negat haver rebut factures de l'entramat corrupte cap a Licuas. "Vam fer feines per l'Ajuntament [de Majadaonda]", ha conclòs. L'empresari ha volgut matisar, però, que en "determinats moments" les empreses fan aportacions "insignificants" i de "xifres petites" als ajuntaments.