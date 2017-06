L'anunci de la data i la pregunta del referèndum, en 10 frases

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, han anunciat en una compareixença conjunta que Catalunya celebrarà un referèndum l'1 d'octubre amb la pregunta: "Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?". Aquestes són les 10 frases més destacades de la compareixença conjunta.

Carles Puigdemont

1."Hem celebrat un consell executiu extraordinari per ratificar conjuntament amb el vicepresident i els consellers, en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària, la convocatòria d'un referèndum que se celebrarà el diumenge 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: 'Voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de república?'. Aquesta pregunta serà formulada en tres idiomes oficials. I la resposta, en forma de 'sí' o de 'no', serà un mandat que aquest Govern es compromet a aplicar".

2. "Toca als catalans i les catalanes decidir el seu futur. És a les seves mans i a les de tots nosaltres fer-ho possible. Demostrar que Catalunya és una societat madura i convivencial, que sap respectar totes les opcions a la pregunta".

3. "El Govern fa una crida a assumir col·lectivament i amb la màxima dignitat i exigència l'exercici d'un dret inalienable, sobre el qual descansa l'exercici de la democràcia: el dret de les persones a decidir conjuntament el seu futur".

4. "Quan en tots aquests anys ens han demanat què volíem els catalans, sempre hem presentat propostes. Totes, sense excepció, han estat rebutjades o retallades. [...] L'únic que no ha estat mai votat al Congrés ha estat la proposta del govern espanyol per Catalunya. Potser és que no n’hi ha cap ni se l’espera".

5. "No és qüestió de marcs legals. Tothom sap quin és el problema real, perquè ho ha sentit de llavis del mateix president del govern espanyol: 'No quiero'. Amb un 'no quiero' val més no anar a l'altar. No és la negació individual, és la de tot un sistema polític, mediàtic i econòmic, que 40 anys després del retorn del president Tarradellas ha estat incapaç de demostrar cap voluntat de participar de la solució".

Oriol Junqueras

6. "És oportú recordar i contextualitzar quin és el moment davant del qual estem: davant d'un Estat que de forma reiterada ha negat que els ciutadans de Catalunya votin i decideixin el seu futur amb el vot. Ho ha fet en 18 ocasions".

7. "Estem davant d'un govern espanyol i d'un aparell de l'estat que violenta els drets democràtics fonamentals, que té ministres que conspiren obertament en contra del sistema sanitari de Catalunya o que encarreguen la fabricació de proves falses contra representants electes, democràticament escollits".

8. "El govern espanyol ha ventilat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, i l'Estat tindrà un dèficit de 15.000 milions d'euros anuals en el sistema de pensions".

9. "Estem davant d'un Estat que protegeix els interessos d'uns quants contra les necessitats de la majoria [...], que margina amplis àmbits econòmics i territorials de l'Estat, tot el corredor mediterrani".

10."Davant d'aquesta realitat que perjudica els interessos econòmics del país, els ciutadans de Catalunya han votat en unes eleccions al Parlament i han pres un seguit de compromisos, i fruit d'aquests compromisos el Govern s'ha reunit avui".