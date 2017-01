L'aritmètica bloqueja Cerdanyola

Cerdanyola no és la capital de cap comarca però ho sembla. Té una influència important entre alguns municipis del Vallès i els seus 57.543 ciutadans la converteixen en la ciutat més gran d’entre les petites. Però la crisi de govern que pateix Cerdanyola ha deixat el municipi en hores baixes. L’aritmètica electoral va ser molt cruel en les passades municipals i, gairebé dos anys després, els polítics encara no han sigut capaços de trobar una solució. Mentre al calaix de l’alcalde s’acumulen projectes clau per al futur de Cerdanyola, el municipi continua sotmès a la total ingovernabilitat. Els 25 regidors estan repartits entre set partits, als quals cal sumar un regidor no adscrit a cap formació. Els acords són extremadament difícils i el govern municipal només compta amb cinc regidors dels 13 que calen per tenir majoria. La segona ciutat més gran amb un govern en què participa la CUP passa per un dels seus pitjors moments.

Després de les eleccions, el cap de llista de la coalició Compromís per Cerdanyola (la llista que integra els cupaires), Carles Escolà, va aconseguir el suport d’ERC, el PDECat i ICV-EUiA i es va convertir en alcalde. Les forces polítiques de Cerdanyola, tal com havien defensat en campanya, van apostar pel canvi, després d’un govern socialista. Un any més tard, Escolà va aconseguir que ERC i el PDECat entressin a formar part del govern i així va guanyar estabilitat i més mans per tirar endavant tota la feina que genera el municipi. El canvi semblava consolidat. Entre les tres forces sumaven 12 regidors i, en algunes votacions, podien comptar amb alguns dels dos diputats que s’havien presentat per ICV-EUiA. Semblava que, per primer cop, el govern del canvi podria aprovar uns pressupostos en lloc de seguir prorrogant els que van fer els socialistes de cara al 2015.

“La situació és insostenible”

Però la majoria política només va durar un estiu. Al setembre el PDECat va abandonar el govern per passar a l’oposició i aquesta setmana ha sigut ERC qui ha plantat l’alcalde. Escolà no vol dimitir i manté l’esperança. “La situació és insostenible”, denuncia el portaveu del PSC, Víctor Francos. Els socialistes van aconseguir cinc regidors a les eleccions (tants com CxC) i van ser la llista més votada. Ells són els que estan preparant una moció de censura contra l’actual govern. “Ja hem obert les negociacions. Però només tirarem endavant la moció si hi ha una estabilitat garantida”, explica el portaveu socialista a l’ARA. Però si l’aritmètica complica el govern, també dificulta molt les coses a l’oposició. El PSC ha de ser capaç de pactar amb Ciutadans, el PP i el PDECat per tirar endavant la moció. “La combinació és molt complicada”, reconeix el líder del PDECat a Cerdanyola, Josep Grau. “Cal veure si hi ha una alternativa, si és millor i si és estable”, afegeix. Però la partida encara no està decidida. “Intentarem ser coherents. Nosaltres defensàvem un govern de canvi i no de continuïtat”. A més de la incomoditat de governar amb forces com Ciutadans i el PP, l’antiga convergència hauria de fer alcalde algun regidor del PSC i això implicaria garantir la continuïtat de l’últim govern, contra la qual han lluitat durant tot el mandat.

L’alcalde, que divendres va presentar el tercer cartipàs del mandat, s’ho juga tot a la carta dels pressupostos. “Continuarem negociant”, explica Escolà. L’única fórmula que el podria salvar és recuperar la confiança dels partits que van permetre la seva investidura, però cada cop és més difícil. “No ens atrinxerarem, però seguirem construint una alternativa al PSC”, afegeix Escolà en declaracions a l’ARA. L’alcalde té a favor seu que governar Cerdanyola ara mateix és “una patata calenta”, segons reconeixen els partits de l’oposició. Sostenir la vara amb estranyes aliances per gestionar la ciutat en un moment difícil no és el millor escenari per a ningú.

El principal problema que ha d’afrontar el municipi, a part de la governabilitat, és la gestió de l’empresa mixta Cerdanyola Aparca, que perd 500.000 euros anuals. L’objectiu del govern és tancar l’empresa (que es va crear l’any 2004 per construir uns aparcaments públics), però, per fer-ho, cal pagar tots els deutes. L’alcalde va aconseguir pactar “la liquidació i dissolució” amb l’altre soci (que és privat) però, el mateix dia del ple en què s’havia de produir, la secretària de l’Ajuntament va advertir que hi havia irregularitats i es va suspendre l’operació. Escolà ha portat el cas a la Fiscalia perquè s’aclareixi.

Cerdanyola Aparca depèn de l’empresa pública que té el municipi. Aquesta dependència ha hipotecat, segons l’alcalde, el calendari previst de municipalitzacions. “Si hi ha problemes, podríem comprometre tots els serveis”, explica Escolà. El govern tenia la intenció de municipalitzar, entre altres serveis, la zona blava i la neteja dels equipaments públics. Però haurà d’esperar. La capacitat de l’alcalde per sumar els suports que fins ara no ha aconseguit serà clau per tornar a activar la gestió de Cerdanyola, que a poc a poc es va bloquejant per culpa de la inestabilitat política.

El Centre Direccional i el crematori

Entre els reptes que Cerdanyola té sobre la taula mentre els polítics proven de tancar acords de govern hi ha la redefinició del Centre Direccional. Es tracta d’un projecte que preveia construir 4.200 habitatges i diferents equipaments científics i tecnològics a la zona on hi ha el sincrotró Alba, la instal·lació científica més important del sud-oest europeu. L’actual govern i diferents partits de l’oposició aposten per replantejar el projecte, que es fa juntament amb el departament de Territori i Sostenibilitat. Però tot està en l’aire. També queda a l’espera la resolució del litigi que l’Ajuntament té amb l’empresa privada que ha de construir un tanatori i un crematori al municipi que “pot generar problemes de salut pública”, segons l’alcalde. El govern ho vol aturar, però l’empresa adjudicatària ho vol tirar endavant. El govern busca altres espais més allunyats dels veïns per a aquesta instal·lació. També queda pendent la rehabilitació del cementiri.