L'assessor del Palau amb Millet diu que "algú va falsificar" la seva firma per canviar els estatuts

A la sessió d'aquest divendres del judici del cas Palau de la Música s'han presentat les conclusions dels advocats dels empresaris Juan Manuel Parra i Vicente Muñoz, i dels assessors legals i fiscals Raimon Bergós, Santiago Llopart i Edmundo Quintana. Tots han coincidit a demanar l'absolució o penes molt rebaixades per causa de les nombroses circumstàncies atenuants, sobretot les dilacions indegudes.

El lletrat de Raimon Bergós, advocat assessor del Palau, ha dit que el seu client es refiava de Millet perquè era un home de "pedigrí, prestigi, honorabilitat i fora de sospita", però també "autoritari i distant". En tot cas, ha dit que Bergós no va falsejar els estatuts per incloure una clàusula que permetés cobrar un 'bonus' a Millet i Montull, i que potser algú va falsejar la seva firma. "Va ser enganyat", ha dit. L'advocat també ha criticat l'actual direcció del Palau per "disparar avall i no amunt" i no demanar responsabilitats als mecanismes de control i als auditors que no van detectar les irregularitats comptables de Millet i Montull. Així, ha recordat que si els fets s'haguessin produït després del 2010, l'entitat seria responsable civil subsidiària pels diners desviats.

L'advocat de Parra, que va admetre haver cobrat del Palau factures dirigides inicialment a CDC, ha demanat que es tingui en compte la seva confessió, la reparació del dany, ja que ha retornat els 824.000 euros cobrats del Palau, i l'estat de necessitat de la seva empresa en el moment dels fets, ja que CDC no li pagava els treballs audiovisuals fets per a la campanya electoral del 2004.

El lletrat de Vicente Muñoz, de les empreses de 'mailing' New Letter, Letter Graphic i Mail Rent, ha explicat que el seu client és innocent i no sap si el Palau va pagar factures de CDC.

Per últim, els advocats de Llopart i Quintana, assessors comptables, han denunciat el "calvari judicial" que han patit els seus clients durant vuit anys, han defensat que van fer correctament la seva feina en les declaracions d'impostos del Palau davant d' Hisenda i que la confessió de Millet i Montull els hauria d'exonerar de qualsevol responsabilitat, a banda que no hi ha proves directes contra ells i que l'acusació ha anat variant durant la instrucció i el judici.

El judici del cas Palau va arribant a la seva fi després de més de tres mesos de sessions no consecutives. Així, divendres que ve està previst que acabi el judici amb la presentació dels últims informes finals corresponents als responsables civils subsidiaris i a títol lucratiu, com CDC o les esposes de Millet i Montull. A continuació, tots els acusats tindran dret a l'últim torn de paraula, i el judici quedarà vist per a sentència.