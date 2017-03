L'Audiència de Barcelona corregeix la sentència contra Núria Buenaventura (ICV) i l'absol del delicte de prevaricació

L'exdirectora de Medi Ambient de la Generalitat, l'ecosocialista Núria Buenaventura, ha quedat finalment absolta del delicte de prevaricació pel que havia estat condemnada per un jutge de Barcelona. L'Audiència Provincial ha acceptat el recurs i dona la raó a l'exdiputada d' ICV al Congrés tal com ha avançat el diari digital Rubítv i ha confirmat l'ARA. La sentència, amb data de 17 de febrer, reconeix que la caça d'ocells amb vesc que havia autoritzat Buenaventura no era indiscriminada, a diferència del que defensava la Fiscalia i que havia motivat la condemna contra ella en primera instància de tres anys i mig d'inhabilitació.

Des del 2011 Buenaventura no ocupa cap càrrec públic. Aleshores va renunciar a presentar-se a les llistes d'ICV-EUiA al Congrés, on havia estat diputada l'anterior legislatura. Ara, la vida política de l'exdirectora de Medi Ambient està vinculada al nou partit dels comuns, on és una de les 96 candidates de la llista d' Ada Colau a la coordinadora nacional.

No es va aprofitar d'una excepció

El jutge que va inhabilitar Buenaventura considerava que l'excàrrec havia autoritzat la caça sense demanar els informes preceptius perquè sabia que si els sol·licitava li desaconsellarien la pràctica: "El que aquí va passar és que amb l'excusa que legalment estava prevista una excepció per a aquest tipus de captures es va autoritzar de manera àmplia, generalitzada, sense control i sense cap voluntat de sancionar", deia la sentència. L'exdiputada d'ICV sempre s'havia defensat assegurant que havia autoritzat les captures per recomanació del Síndic i que es tractava d'una prova experimental i ara l'Audiència li ha donat la raó.

El tribunal considera que no hi ha cap indici que la prova experimental ordenada per Buenaventura "tingués com a objectiu autoritzar, de manera encoberta" la caça amb vesc. D'una banda, la sentència posa en dubta que la resolució dictada per l'exdirectora de Medi Ambient "vulnerés" la llei vigent a Catalunya. De l'altra, el tribunal recorda que es van limitar el nombre d'autoritzacions concedides i que es va establir un sistema de control.