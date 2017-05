L’eficàcia política d’un autobús amb missatge

Pablo Iglesias es va consolidar el 12 de febrer com a líder de Podem -per davant d’Íñigo Errejón- amb la defensa d’una estratègia política que retornés la lluita al carrer. Dos mesos després, el seu partit va pujar al Tramabús per denunciar els casos de corrupció passats i presents que esquitxen el PP, el PSOE, l’antiga CiU, els Pujol i la família reial. El bus, que va arribar ahir a Catalunya, va començar a circular per Madrid poques setmanes després que ho fes el de l’entitat ultracatòlica Hazte Oír, amb un polèmic missatge que menystenia el col·lectiu transsexual. El Pacte Nacional pel Referèndum també va decidir utilitzar aquest sistema per anunciar-se, i tot i que no ha llogat cap bus per fer una ruta pel país, ha pagat publicitat als autobusos de Barcelona per reclamar el dret a decidir dels catalans.

Balanç positiu

Més enllà del missatge de fons, la campanya publicitària d’Hazte Oír va tenir els seus fruits. Segons han explicat fonts de l’entitat a l’ARA, més de 50.000 persones se’n van fer socis durant les dues setmanes de més rebombori, quan l’Ajuntament de Madrid va retenir l’autobús i els Mossos el van immobilitzar al peatge de Martorell. Reconeixen que el ressò mediàtic va fer que molta gent conegués l’associació. Per la seva banda, el secretari de comunicació de Podem, Juan Manuel del Olmo, subratlla que el Tramabús permet aportar una “referència visual al discurs teòric”, cosa que, assegura, ajuda molt en l’abast del missatge. “La imatge de Luis Bárcenas fent botifarra a la premsa identifica directament el cas de la caixa B del PP”, explica. L’objectiu és “treure del Congrés” els posicionaments del partit, que “contínuament bloquegen la triple aliança del PP, PSOE i Cs”.

En l’èxit comunicatiu, ¿hi té alguna cosa a veure el vehicle? L’informe de l’EGM de l’últim any conclou que de tots els suports exteriors, l’autobús és el més eficaç a l’hora de fer penetrar missatges publicitaris en el seu target. Dels 30 milions de persones a l’Estat majors de 14 anys que afirmen haver vist anuncis a l’espai públic, 20 milions recorden haver-ne vist en un autobús. “La gràcia no és el suport, és el missatge provocador i transgressor”, adverteix d’entrada Ester Almenar, doctora en comunicació i especialitzada en màrqueting. Segons Almenar, la clau de l’èxit de les campanyes d’Hazte Oír i de Podem -a diferència de la del Pacte pel Referèndum-és disposar d’un vehicle propi, perquè permet organitzar amb llibertat l’itinerari durant un període de temps indeterminat. “Això fa que puguis introduir un missatge més disruptiu i que s’escapa dels controls habituals”, afegeix.

Una dinàmica creixent

L’assessor en comunicació política Antoni Gutiérrez-Rubí opina que l’autobús té una “prima de visibilitat extraordinària” si l’anunciant l’encerta amb una campanya bona i creativa. Sobretot, perquè els mitjans de comunicació accediran a fer-ne ressò. L’expert introdueix també el component de les xarxes socials. “Com que són a la via pública, poden ser fotografiats i comentats”, assenyala, cosa que en multiplica l’abast. Segons Gutiérrez-Rubí, s’està fent de l’autobús per carretera un element de comunicació política “permanent”, més enllà del que s’utilitza tradicionalment durant les campanyes electorals. Tot i això, adverteix que no es pot parlar d’una manera de fer política “alternativa”, però sí “autònoma o complementària”. “Estar al carrer i en ruta té premi”, conclou.