L’elecció de la cúpula obre una crisi entre Podem i els comuns

L’elecció de la cúpula mai ha sigut una feina fàcil per a qualsevol partit polític i tampoc ho està sent per a la nova formació que ha de sorgir de la fusió d’ICV, EUiA, Podem, Barcelona en Comú i Equo. Les negociacions fa tres mesos que duren i s’havien d’enllestir a finals de la setmana passada, però ahir tot va saltar pels aires. El secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, va enviar un comunicat ple de retrets on acusa la resta de formacions d’intentar “limitar la participació” dels militants i de tenir tics de “la vella política”.

El debat que ha provocat la crisi és el de com s’ha de decidir l’executiva del nou partit. Estarà formada per 30 persones i serà el nucli dur de la nova formació. Els partits treballaven amb l’objectiu de pactar “una llista de consens” on estiguessin representats els cinc partits i on també hi hagués persones independents. L’ARA va revelar la setmana passada que les exigències de Podem havien augmentat després de l’assemblea de Vistalegre II, on van participar més de 15.000 catalans. Amb una direcció reforçada pel Congrés, Podem va reclamar a la resta de formacions més representació a la cúpula i va complicar les negociacions.

Ahir, a través del comunicat, Dante Fachin va rebutjar la possibilitat de pactar una “llista de consens”. La seva proposta és que “les persones inscrites al nou subjecte que se sentin capacitades i motivades per treballar per construir-lo es presentin”. És a dir, que es presenti qui vulgui sense cap acord previ ni llista unitària. “El millor consens no és aquell al qual puguem arribar les cúpules dels partits, sinó el consens sorgit de la lliure elecció”, afegeix.

“Volen limitar la participació”

El procediment per votar la llista o les llistes que es presentin no provoca tanta divisió interna. Totes les persones que s’hagin inscrit al nou partit tindran dret a vot i ho podran fer de manera presencial, durant l’assemblea que se celebrarà a principis d’abril, i també per internet. Aquest últim sistema de votació havia provocat alguns recels, però segons fonts del partit “ja s’ha acordat que també es podrà votar des de la xarxa”. Tot i el consens en aquest apartat, el comunicat de Fachin assegura que la resta de partits volen “limitar la participació i el dret a decidir només a les persones que puguin assistir a l’assemblea de manera presencial”. A continuació, el comunicat afegeix una de les frases més dures contra el partit que impulsa Ada Colau: “Només els partits del vell règim temen donar la veu a la gent [...]. Des de Podem hem deixat enrere totes les lògiques de quotes de partit i no entenem que no sigui la gent qui triï lliurement”, diu.

El comunicat va provocar “sorpresa” entre la resta de formacions que treballen per constituir el nou partit. Tothom sabia que l’elecció de la cúpula seria complicada però no s’esperaven que des de Podem fessin un comunicat tan ple de retrets. Des que va néixer la idea de constituir un nou partit polític d’esquerres, els comuns intenten controlar gairebé obsessivament totes les informacions que es publiquen als diaris.

El comunicat de Podem acaba recordant que durant “les pròximes hores” mantindran les negociacions per convèncer la resta de partits que “abandonin les lògiques de quotes i donin la veu a la gent” i adverteix quin serà el següent pas de la direcció de la formació lila s’arribi a un acord o no: “Dilluns que ve enviarem a tots els nostres cercles i les nostres 45.000 inscrites el resultat d’aquest procés i, amb aquesta informació, hauran de prendre la decisió”.

Un cop a Xavier Domènech

El comunicat de Podem no posa en qüestió la figura de Xavier Domènech, a qui considera “la persona adient per encapçalar aquest projecte”. Malgrat això, suposa un cop contra ell. El diputat d’En Comú Podem al Congrés va anar ahir fins a Brussel·les per “buscar aliances” entre les forces de l’esquerra europea a favor del referèndum. Era un acte esperat pels comuns que al final va quedar eclipsat pel comunicat de Fachin.