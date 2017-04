L'entitat Empresaris de Catalunya avisa la Generalitat que no li donarà les dades fiscals

L'associació Empresaris de Catalunya, creada el 2014 en defensa de la unitat d'Espanya, adverteix la Generalitat que la majoria de plataformes empresarials catalanes no facilitaran les seves dades fiscals i de la Seguretat Social dels seus treballadors a l'Agència Tributària Catalana, si finalment el Parlament n'aprova la creació.

Bou ha assegurat que els empresaris "no es quedaran amb els braços plegats" i ha informat que, segons un estudi propi, més del 60% dels empresaris d'aquesta associació -que representa 400 companyies catalanes- estaria disposat a deslocalitzar les seves empreses i anar-se'n de Catalunya.



L'empresari ha subratllat que la posada en marxa d'una agència tributària a Catalunya deixaria "com a residual o inexistent" l'Agència Tributària de l'Estat i "no ens podem imaginar un empresari de Vic o Girona amb dos rebuts a pagar, un de l'Administració catalana i un altre de l'Estat".



"Això és una cosa que no pot ocórrer, és ciència-ficció, crea una gran inseguretat jurídica i perjudica el creixement econòmic i l'ocupació" ha dit el president d'aquesta organització empresarial, que agrupa més de 400 empresaris favorables que Catalunya segueixi a l'estat espanyol.