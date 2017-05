L’equilibrisme incert de Rajoy amb els nacionalistes canaris

Mariano Rajoy s’ha abocat aquest cap de setmana a aconseguir el vot que li falta perquè siguin aprovats els seus pressupostos. En la seva visita de dos dies a les Canàries, formalment com a president del PP, per assistir als congressos del seu partit a les illes, el president espanyol no s’ha estat de recordar en els mítings la importància d’aprovar uns comptes públics, alhora que es desfeia en elogis cap al territori ultraperifèric. Aquesta comunitat té ara molts números d’acabar aconseguint una bona picossada dels comptes públics en una negociació que tindrà com a protagonista el diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, integrat al grup del PSOE al Congrés però que es deixa estimar pel govern espanyol a canvi del seu imprescindible sí als pressupostos estatals.

D’aspecte afable, Quevedo es va apartar de la disciplina de vot socialista en la investidura de Rajoy. Ho va fer per votar no. Per a ell, a diferència dels socialistes catalans, no hi va haver represàlies. Milita en un partit diferent, que només es presentava en coalició electoral amb els socialistes a la regió. Ara està a prop de saltar-se la mateixa disciplina de vot per fer-li la vida més fàcil a Rajoy i, de passada, intentar robar el protagonisme a Ana Oramas, la diputada de Coalició Canària que ja ha donat el seu sí al president espanyol.

Només de Quevedo depèn ara que els pressupostos tirin endavant. No hi ha més sumes. Amb el PSOE dedicat a les primàries -i maldant per marcar distàncies amb el PP- per no fer-li la campanya a Pedro Sánchez, que acusa l’establishment socialista d’haver-se supeditat a Rajoy, el president espanyol no té més remei que mirar de convèncer el diputat canari. Tampoc entraran en cap joc de negociacions els diputats del PDECat, ni els d’ERC, i Podem és als antípodes del PP en el terreny econòmic. Tota la resta de partits ja estan convençuts, així que Quevedo és l’única opció perquè el suport als comptes arribi als imprescindibles 176 diputats.

Llei electoral

Però el joc a dues bandes, amb dos partits rivals, se li pot complicar al president espanyol si Quevedo eleva molt les seves demandes. En el terreny econòmic, tots dos partits coincideixen a grans trets. Però en el terreny polític tenen aspiracions diferents. Un dels grans esculls que poden afectar aquesta negociació és la llei electoral canària. Quevedo ha insinuat que demanaria l’ajuda del PP a les cambres espanyoles per reformar una norma que penalitza els grans partits d’àmbit estatal i els que tenen molts vots a les illes grans, com el seu, i en canvi afavoreix els partits amb el vot concentrat a les illes més petites. El gran guanyador d’aquest model és Coalició Canària, i no serà fàcil acontentar-los a tots dos en aquest flanc. Al PP confien que Quevedo no tindrà expectatives gaire elevades a canvi del seu vot. Divendres, Rajoy li demanava “finesa” en les seves demandes, però el diputat canari ja va fer públic que la reforma del sistema electoral estarà en el paquet de negociacions, que segons ells no seran només econòmiques sinó també polítiques, amb altres condicions com la reforma de l’Estatut d’Autonomia canari.

Penúltima força de l’Assemblea Canària, Nova Canàries ha sabut jugar les seves cartes adoptant, gràcies a la seva resistència, una posició estratègica que deu regirar l’estómac a Oramas, representant del regionalisme canari clàssic. Fins ara, aquest partit ja havia tret molta rendibilitat de la seva posició de frontissa. Des de les eleccions del 1989, quan Luis Mardones, el diputat d’Agrupacions Independents Canàries, una de les formacions que van ser germen de Coalició Canària, va fer president del govern el socialista Felipe González, els diputats illencs han jugat un paper destacat en la governabilitat espanyola en diverses ocasions. Però la paciència de Quevedo l’ha desplaçat de la centralitat de la negociació.

En el terreny econòmic, el portaveu de Nova Canàries ha posat sobre la taula esmenes per valor de gairebé 500 milions d’euros en inversió a la seva comunitat. La suma coincideix amb la que va tancar Rajoy amb Coalició Canària.