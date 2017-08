Lesmes fa servir el seu vot de qualitat i descarta el jutge més preparat per donar suport en els casos Púnica i Lezo

Finalment Carlos Lesmes s'ha sortit amb la seva. El jutge de suport escollit per ajudar el jutge Manuel García Castellón, l’instructor dels casos de corrupció del PP Púnica i Lezo, serà Diego de Egea. Així, el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem ha fet servir avui el seu vot de qualitat per desempatar i decantar la balança a favor de De Egea, titular de jutjat d’instrucció de Madrid, i confirma així el seu veto a Alejandro Abascal, com ja ha avançat l'ARA aquest dijous.

Abascal, el jutge que havia demanat García Castellón perquè l'ajudés, i el més preparat de la terna de candidats perquè era el que més coneixia els casos Lezo i Púnica per haver estat treballant amb Eloy Velasco -l'anterior jutge instructor- durant uns mesos, va rebre 4 vots, i De Egea en va rebre 4 més entre els 8 membres de la comissió permanent del CGPJ. Lesmes, com a president, ha decidit l'escollit.

Han votat Diego de Egea: Carlos Lesmes, Rafael Mozo, Mar Cabrejas i Pilar Sepúlveda. A favor d'Abascal s'han decantat: Álvaro Cuesta, Fernando Grande-Marlaska, Juan Martínez Moya i Nuria Díaz Abad.

Lesmes veia Abascal com una persona pròxima als que considera enemics seus dins la conservadora Associació Professional de la Magistratura (APM), en particular el magistrat i exvocal del CGPJ Manuel Almenar, que ha mantingut una relació excel·lent amb Margarita Robles, exmagistrada i actual portaveu parlamentària del PSOE.