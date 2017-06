L’exdirector de la Policia Nacional s’explica al Congrés

La comissió d’investigació de l’operació Catalunya al Congrés viurà avui un dels seus últims episodis, abans que el 31 de juliol hagi de donar per finalitzats els seus treballs. L’ens es reunirà avui per escoltar les explicacions de l’exdirector de la Polia Nacional, Ignacio Cosidó. La seva compareixença serà per explicar el paper que van jugar els seus comissaris en la conversa entre l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i l’exdirector de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso.

Precisament els dos principals protagonistes de l’operació Catalunya van ser els primers compareixents de la comissió. Tot i parlar-hi a principis d’abril, Cosidó, ara senador del PP, serà el tercer compareixent. El PP i Ciutadans van mantenir en suspens la comissió i van forçar-ne el bloqueig, en negar-se a acceptar nous compareixents.

L’exdirector de la policia espanyola haurà de respondre per les accions de l’ex número dos de la Policia, el comissari Eugenio Pino (investigat per tres delictes per la inclusió d’un USB en la causa dels Pujol) i el que va ser el cap de gabinet de Pino, l’inspector José Ángel Fuentes Gago.

Un dels dubtes que haurà de resoldre és qui va ser el responsable de la trobada al ministeri de l’Interior, poc abans del 9-N, en què l’aleshores ministre i el cap d’Antifrau conspiraven per implicar en casos de corrupció polítics del Procés. Segons De Alfonso, va ser Fuentes Gago qui va proposar la trobada. Díaz, en canvi, va dir que hi havia accedit a proposta de Pino.

Noves compareixences

La comissió té previst acabar la seva activitat el 31 de juliol, però en la seva agenda no figuren noves compareixences. De fet, Units Podem, ERC i el PDECat temen que no hi hagi acord dels grups per més declaracions -especialment, les dels comissaris policials- per enterrar a la pràctica els treballs de la comissió. Com a molt, fonts populars citades per Europa Press s’obren a la possibilitat que s’expliqui l’ex secretari d’estat de Seguretat i ara diputat del PP Francisco Martínez. Segons les mateixes fonts, els populars i el PSOE no volen que Pino i Ángeles Gago compareguin a la comissió per no convertir-la “en un circ”.