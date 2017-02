L'exministra Ana Mato haurà de comparèixer el dilluns en el judici a Gürtel

260x366 Ana Mato al Congrés amb Mariano Rajoy (d'esquena) en una imatge d'arxiu. EFE Ana Mato al Congrés amb Mariano Rajoy (d'esquena) en una imatge d'arxiu. EFE

Ja hi ha hora perquè finalment comparegui un membre del govern de Mariano Rajoy en el judici a la primera època de la Gürtel. L'Audiència Nacional ha citat a declarar a l'exministra Ana Mato el pròxim dilluns 13 de febrer a la seu de San Fernando de Hernares. Mato no està imputada en la causa sinó encausada com a responsable civil. Se la investiga, de la mateixa manera que el PP, com a partícip a títol lucratiu, és a dir, el jutge considera que es va beneficiar dels negocis del seu exmarit, l 'exalcalde de Pozuelo d'Alarcón Jesús Sepúlveda.

En tractar-se d'una causa per responsabilitat civil, Mato ha pogut evitar-se la imatge de seure cada dia del judici al banc dels acusats, al costat de l'extresorer del PP Luis Bárcenas o el cap de la presumpta trama de corrupció, Francisco Correa. Des de l'inici del procés que l'ha representat la seva advocada.

L'exministra, a més, ha estat a punt de deslliurar-se de comparèixer finalment. El tribunal ha deliberat durant uns minuts la petició dels responsables civils -Mato, el PP i la dona de l'exalcalde de Majadahonda, Gema Matamoros- perquè cap d'ells hagués de declarar.

Finalment, el tribunal per majoria, " però no per unanimitat", segons ha explicat el seu president, Ángel Hurtado, ha decidit que tots declarin el pròxim dilluns 13 de febrer. D'aquesta manera, també haurà de donar explicacions el representant legal del PP.

Mato va dimitir el novembre del 2014, després que el jutge considerés que es va beneficiar dels negocis del seu marit. Fins llavors havia descartat en tot moment fer un pas enrere i parlava d'una campanya de "difamació" i d'una "cacera personal". Rajoy va voler deixar clar que, en cap cas, la seva ministra havia estat imputada sinó que només era responsable a títol lucratiu.