L'ex número dos de la Policia Nacional, investigat per tres delictes per l'USB dels Pujol

El jutge Juan Javier Pérez ha citat l'ex número dos de la Policia Nacional espanyola, Eugenio Pino, com a presumpte autor dels delictes de prevaricació, frau processal i fals testimoni arran de la suposada memòria USB que es va incloure al sumari del cas Pujol. El titular del jutjat d'instrucció número 11 de Madrid investiga l'origen d'aquests documents que la brigada política de la Policia Nacional responsable de l'operació Catalunya va voler incorporar al sumari del cas Pujol, que instrueix a l'Audiència Nacional el jutge José de la Mata.

Segons una interlocutòria a la qual ha tingut accés l'agència Efe, Pino haurà de comparèixer el 15 de juny davant Javier Pérez. També haurà de declarar l'inspector en cap Bonifació Díez, que ho farà el 30 de juny per videoconferència des de Mèxic, on treballa per a l'ambaixada espanyola. A tots dos també els investiga el jutjat d'instrucció número 2 d'Andorra per un altre cas relacionat amb els Pujol i altres polítics catalans. Eugenio Pino, com a mà dreta del llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigia l'anomenada operació Catalunya.

De la Mata s'ha passat mesos intentant aclarir d’on va sortir aquesta memòria USB fantasma que presumptament contenia documents sobre els negocis de la família Pujol a una desena de països, però no se n'ha sortit. De fet, ni tan sols ha tingut accés a la memòria en si, només als documents que se suposa que hi havia. D’entrada, la UDEF argumentava que la memòria venia d’un escorcoll a Método 3 ordenat pel jutjat de Barcelona que duia el cas sobre la conversa de La Camarga.

El director de la desapareguda agència Método 3, Francisco Marco, va escriure al jutge per afirmar que era impossible que els documents sortissin d’aquella causa. "Aquesta informació no pot provenir d’aquest jutjat [...] ni dels servidors informàtics de Método3, perquè estan destruïts des de l’any 2012", assegura l’escrit de Marco. Pino va declarar que la memòria l’havien donada al comissari d'afers interns, Marcelino Martín Blas, dos detectius que havien treballat a Método 3, Julián Peribáñez i Antonio Tamarit. Martín Blas i els dos detectius van negar la versió de l’ex director adjunt operatiu, que en una declaració posterior va rectificar i va dir que havia sigut Bonifacio Díez qui li havia comunicat l'existència d'aquests documents.

De la Mata va descartar com a prova per al cas Pujol els documents de la memòria USB fantasma i va encarregar al jutge Javier Pérez que n'investigués l'origen i el paper que hi havia jugat Eugenio Pino. Segons De la Mata "no només no s'ha pogut determinar que l'obtenció de documents inclosos en aquest 'pen drive' hagi sigut legítima, sinó que, al contrari, ha quedat establert que l'autoritat policial" -concretament, Pino- "va donar instruccions incorrectes" als policies a través d'un subordinat perquè incloguessin els documents al sumari del cas Pujol amagant-ne l'origen.