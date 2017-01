Líders territorials del PDECat qüestionen que dirigents del partit no compleixin el règim d'incompatibilitats

Les incompatibilitats tornen a tensar el Partit Demòcrata (PDECat). Si el Consell Nacional de novembre va arribar precedit de polèmica per la falta de novetats en aquest àmbit -que afecta a cinc membres de la direcció-, la propera reunió d'aquest organisme a finals de gener -la que, en teoria, ha de resoldre la situació- amenaça amb obrir una nova discussió dins del partit. Segons ha avançat Efe, diversos presidents de federació del partit van traslladar dilluns passat a la cúpula els seus recels davant l'acumulació de càrrecs d'alguns membres de la direcció executiva.

Segons han explicat a Efe fonts del partit, després de la reunió de dilluns passat del comitè nacional del PDeCAT, els presidents de federació van mantenir un dinar amb membres de la direcció, entre ells la coordinadora general, Marta Pascal, el coordinador d'organització, David Bonvehí, així com Lluís Guinó i David Saldoni.

En el transcurs del dinar, que acostuma a celebrar-se coincidint amb les reunions del comitè nacional, diversos 'barons' territorials van explicitar el seu malestar amb el fet que alguns membres de la direcció afectats pel règim d'incompatibilitats encara no hagin resolt la seva situació. De fet, només la consellera de la Presidència i vicepresidenta del partit, Neus Munté, ha anunciat fins ara la seva decisió de deixar l'acta de diputada per complir amb el mandat congressual.

Dilluns l'argumentació de les veus crítiques va girar d'acord amb dos raonaments: quan els associats del partit van elegir al juliol els nous dirigents podria haver-hi hagut noms que van renunciar a postular-se perquè no complien el règim d'incompatibilitats i, menys d'un any després de la refundació de l'antiga CDC, el partit "es juga la seva credibilitat" si es mostra lax en aquest tema. "Si es vol ser coherent, han de plegar", subratlla un dirigent del partit consultat per l'ARA.

Alguns dirigents es plantegen demanar l'excepció

Segons va avançar Nació Digital, alguns dels altres quatre dirigents afectats -els diputats i alcaldes Montserrat Candini, Lluís Guinó i Albert Batet, i la directora general de Coordinació Interdepartamental del Govern, Elsa Artadi- s'inclinen per demanar al Consell Nacional de finals de gener que els autoritzi a conservar tots els càrrecs malgrat el règim d'incompatibiltats

Els estatuts del partit estableixen que els dirigents poden ostentar un màxim de dos càrrecs -orgànics o electes- i, en el cas dels 12 membres de la direcció executiva, només se'ls permet un càrrec si l'altre és una responsabilitat dins del Govern.

Cadascun dels quatre afectats haurà de prendre ara, doncs, la decisió personal de renunciar a algun dels càrrecs que ostenta o demanar al Consell Nacional que, mitjançant votació i per una majoria de dos terços, els eximeixi de complir al peu de la lletra el règim d'incompatibilitats.

Fonts de la direcció del partit consultades per l'ARA apunten que un argument que podrien brandar els afectats per demanar una pròrroga és la inestabilitat de l'escenari polític. "Si no hi ha pressupostos i la legislatura s'acaba el mes que ve, no tindria sentit que haguessin de renunciar ara a l'acta de diputat", sostenen, i apunten que una opció podria ser prendre una decisió "cautelar".