L'Assemblea Nacional Andalusa reivindica la "llibertat dels pobles" al costat de PDECat, ERC, CUP i les entitats

L'Assemblea Nacional Andalusa (ANA) s’ha presentat aquest dijous a Catalunya a les Cotxeres de Sants amb l'objectiu de donar-se a conèixer en el territori i donar suport al dret a l'autodeterminació de la ciutadania. A l'acte, que ha comptat amb la presència d'unes 40 persones, hi han assistit els diputats de JxSí Montserrat Candini, Lluís Llach, Antoni Castellà i Eduardo Reyes, que és membre d'honor de l'ANA. També Marta Vilalta, d'ERC, i Juanma Rojas, de la CUP, a més de la presidenta de Súmate, Montse Sànchez, i la secretària de l'ANC, Montse Sobirà.

Des de les primeres files del moviment s'ha defensat que "ningú entén millor un nacionalista que un nacionalista". Per aquest motiu, han assegurat que acompanyaran l'independentisme català i lluitaran per aconseguir uns objectius compartits.

"Gràcies a Déu que existeix Catalunya", ha proclamat el diputat Eduardo Reyes després d'agrair l'acollida que va tenir la població immigrant d'Andalusia al territori sense obligar-la a deixar "la llengua i la cultura". En aquest sentit, Montserrat Candini (PDECat) ha volgut recordar que Catalunya " no seria el que és sense els andalusos" que van ajudar a construir-la.

Candini també ha enviat un missatge de força a l'ANA en la seva lluita per la independència. "Veureu que hi ha complicacions, però sapigueu que el poble català serà al vostre costat", ha dit. Per la seva banda, Marta Vilalta ha traslladat el suport d'ERC al moviment i ha reivindicat els seus objectius republicans, que demostren la voluntat de " defensar les llibertats del poble".

A més de la defensa del dret a decidir, també s'han enviat missatges cap al govern espanyol. El president de l'ANA, Pedro Ignacio Altamirano, ha reivindicat el corredor mediterrani com una alternativa social i política per als dos pobles. "Ens banyen les mateixes aigües i ens escalfa el mateix sol. Junts, connectats, seríem més forts", ha dit.

Després d'una pregunta del públic, Altamirano ha assegurat que el 4 de desembre l'entitat proclamarà la independència d'Andalusia "a través de les xarxes socials" perquè els andalusos puguin conèixer com seria la república. L'acte ha finalitzat amb la lectura en català i castellà d'un manifest en defensa de les nacions.

L'ANA té cap a 15.000 socis des que es va fundar fa 6 mesos i va sorgir arran de la diada de l'Onze de Setembre de l'any passat, on va constatar que Andalusia també necessitava un òrgan que agrupés la ciutadania "marginada". Altamirano ha comentat que l'objectiu de l'assemblea és donar veu al poble andalús silenciat.