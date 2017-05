L'independentisme català i andalús s'uneixen per denunciar el "problema de l'Estat" amb el dret a decidir

L'Assemblea Nacional Andalusa (ANA) es presentarà a Catalunya aquest dijous a les Cotxeres de Sants amb l'objectiu d'unir forces amb el moviment independentista català per reivindicar el dret a decidir de la ciutadania. "No és un problema de Catalunya, sinó de l'Estat", ha assenyalat la delegada de l'ANA a Catalunya, Neus Agulló, en una trobada amb els mitjans de comunicació.

El moviment es presentarà també amb el seu principal impulsor, Pedro Ignacio Altamirano, que ha subratllat que "la fotografia de dijous demostrarà que Rajoy s'equivoca quan diu que Catalunya està sola en aquest Procés". A l'acte hi participaran representants de l'ANC, Òmnium, Súmate i diputats i senadors sobiranistes, així com membres de la CUP i dels comuns. D'entre els confirmats hi ha Eduardo Reyes, Lluís Llach, Montserrat Candini o Antoni Castellà. També hi serà el coordinador federal del Partit Nacionalisa Andalús, José María López Gómez, i Rafael Sanmartín, referent cultural i intel·lectual andalús.

Els dos representants de l'assemblea s'han acompanyat del diputat de Junts pel Sí al Parlament Eduardo Reyes, cordovès, que ha assegurat que un cop aconseguit que els catalans votin en referèndum s'implicarà directament amb la independència d'Andalusia. "Hi aniré com Moisès a alliberar el poble de l'esclavitud", ha afirmat amb un to humorístic.

Altamirano ha explicat aquest dimarts que tindrà la primera reunió amb l'ANC, després d'haver-se reunit anteriorment amb ERC o Súmate. A dia d'avui, segons ha dit, l'ANA té cap a 15.000 socis des que es va fundar fa sis mesos, i rep altes a un ritme de 10-15 cada dia. El president ha comentat que la idea va sorgir arran de la diada de l'Onze de Setembre de l'any passat, on va constatar que Andalusia també necessitava un òrgan que agrupés la ciutadania "marginada" per part del govern autonòmic. "La Junta propugna la deixadesa de responsabilitats davant el seu poble", ha denunciat.

Agulló ha destacat que la rebuda de l'ANA a Catalunya està sent molt bona. "Després de cada acte les preguntes són: «Com em puc donar d'alta »?", ha afirmat, abans d'assegurar que molts ciutadans catalans "són fills de la mescla".