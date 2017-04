L’independentisme es conjura per arribar unit al referèndum

Deixar enrere les primeres turbulències i recuperar la unitat camí del referèndum. Aquesta és la conjura de l’independentisme després que Carles Puigdemont reunís els principals responsables de la consulta per tancar files. La trobada va derivar ahir en crides a la unitat des de tot l’espectre sobiranista, començant pel vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. En un acte a Sant Adrià de Besòs, el líder d’ERC va evitar aprofundir en els recels dels últims dies i va enaltir el “compromís de tots” per fer possible el referèndum. Des dels micròfons de Ràdio 4, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, també va cridar a no “esventar” discrepàncies i preservar la unitat pel bé del referèndum.

Els partits sobiranistes provaven així de girar full a un inici de setmana marcat per la divisió dins del Govern per qui s’ha d’encarregar de comprar les urnes -tal com va avançar l’ARA, Vicepresidència ja ha fet l’encàrrec verbal a Governació però aquesta exigeix que se l’hi sol·liciti per escrit- i pel toc d’atenció de l’executiu a la secretària general d’ERC, Marta Rovira, per haver parlat públicament dels preparatius de la consulta. L’objectiu, apunten fonts governamentals, és conjurar-se per “assumir col·lectivament l’embat d’un Estat que no ens vol deixar votar i que va contra nosaltres”. “Cal mantenir les fortaleses que ens han portat fins aquí”, van afegir fonts parlamentàries.

Tant des del PDECat com des d’ERC es volia treure ferro a les topades. “A mesura que s’acosta el dia D, les tensions van creixent, és normal”, argumentava ahir un ex alt càrrec que, tanmateix, es mostrava convençut que se superaran aquestes tensions internes a l’executiu i que el referèndum es convocarà. Per esvair els possibles dubtes sobre el compromís del Govern, aquest dimecres Puigdemont i Junqueras van publicar un article al diari belga Le Soir en què asseguraven que “renunciar” a un referèndum el 2017 és “l’única cosa” que l’executiu català “no farà”. Mentrestant, des de la CUP s’insisteix que si hi ha “determinació política” el Govern pot fer el referèndum.

Per dur a terme la votació, però, l’executiu no només haurà de superar els entrebancs interns. La fiscalia monitoritza cada pas de la Generalitat i el Parlament, fins al punt que els membres del Govern ja acumulen cinc avisos sobre possibles responsabilitats penals si incompleixen el que diu el Tribunal Constitucional. Cinc advertències que poden ser una llosa si, com en el cas del 9-N, s’arriba a un judici.

Les fonts consultades admeten que ara s’ha entrat en una nova fase i que els membres del Govern s’hi juguen més que una inhabilitació: després de la suspensió de les partides pressupostàries del referèndum per part del Constitucional, són conscients que, a banda de la desobediència i la prevaricació (de què van acusar els responsables del 9-N), plana sobre els responsables de l’executiu la malversació de fons públics, que és castigada amb presó. Davant de les dificultats que suposa haver d’enfrontar-se a aquest tipus de sancions, fonts d’ERC apunten que cal “unitat i discreció màxima” i assumir de forma conjunta responsabilitats. El govern “en bloc”, a parer de les mateixes fonts, seria la “millor imatge, la de més fortalesa i determinació” per tirar endavant el referèndum. Una opinió que no és compartida en el si de tot el Govern i genera reticències en càrrecs intermedis.

Preocupació a les entitats

Les entitats sobiranistes es miren de prop la polèmica i es mostren preocupades per com poden afectar el bloc independentista les discrepàncies entre els partits i els dubtes que puguin transcendir del Govern. “Hem de treballar perquè hi hagi la màxima confiança que el referèndum es farà”, assenyalen fonts de l’ANC, que insten aquells que no ho vegin clar a fer un pas enrere. També des d’Òmnium, el president, Jordi Cuixart, va demanar ahir a Catalunya Ràdio “responsabilitat” i es va fer seva la màxima de la “discreció” que s’ha demanat des de l’executiu per abordar l’últim tram del procés. El sobiranisme civil -tal com ja ha anat fent al llarg de tot el procés sobiranista- considera que només la unitat de tots els actors farà culminar amb “èxit” el procés d’autodeterminació.

Tanmateix, les crides a la unitat s’hauran de combinar amb l’agenda particular dels partits. És un fet que, a més de les dificultats intrínseques de fer un referèndum amb l’oposició de l’Estat, en el procés també hi juga la dinàmica interna de les formacions, que es miren de reüll per saber com quedarà el tauler de joc un cop culminat el procés. Els recels són mutus i traspuen, per exemple, en la necessitat de marcar perfil propi d’ERC i el PDECat en el si de Junts pel Sí en les votacions que no tenen a veure amb el referèndum. Ahir, precisament, la consellera i vicepresidenta del PDECat, Neus Munté, va desdramatitzar aquest fet a Efe, mentre que la coordinadora del partit, Marta Pascal, va apostar per evitar que siguin “uns pocs els que vulguin marcar la pauta” del procés, en al·lusió a la CUP. El camí cap al referèndum no serà plàcid.

Les bases de Podem votaran per fixar el posicionament del partit sobre una consulta unilateral

Mentre el partit dels comuns va posant fil a l’agulla pel que fa als seus eixos programàtics -va celebrar l’assemblea fundacional dissabte passat-, Podem segueix el seu rumb en solitari. El nou partit capitanejat per Xavier Domènech i Ada Colau va decidir que no vol ser ni obertament independentista ni federalista i insisteix, per boca dels seus dirigents, que el referèndum ha de tenir “garanties” i que no hi ha pressa per convocar-lo. Per la seva banda, la direcció del partit lila, que va decidir per voluntat pròpia no participar en el naixement de la confluència d’esquerres, consultarà les seves bases per fixar el seu posicionament sobre el referèndum unilateral. “Volem que aquesta resposta s’articuli des de baix”, va assenyalar el secretari general, Albano Dante Fachin, a Ràdio 4. En relació a la presència de membres de Podem a l’executiva del nou partit dels comuns, va manifestar que és una situació “excepcional”. “En una altra organització aquest tema seria un terratrèmol, i s’ha de debatre”, va apuntar. Fachin, a més, s’ha mostrat partidari de presentar-se en coalició amb els comuns en cas que hi hagi eleccions. Domènech, però, ha manifestat en diverses ocasions que les portes de la confluència segueixen obertes per si Podem s’hi vol sumar. Si no, descarta la coalició electoral.