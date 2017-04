Lliures es constituirà com a partit i preveu celebrar el congrés fundacional entre maig i juny

Lliures, el moviment de liberals no independentistes liderat per l'exdiputat de CDC Antoni Fernández Teixidó i l'exdiputat d'Unió Roger Montañola, es convertirà en partit polític, segons informa Europa Press. El moviment celebrarà la conferència preliminar aquest dijous a les 18.30 hores a l'auditori de l'edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on 500 persones ratificaran la decisió en una votació.

Al desembre de 2016, Fernández Teixidó i Montañola, com a membres del comitè promotor del moviment, ja van explicar que, en cas de constituir-se com a partit, s'hauria de celebrar un posterior congrés fundacional per definir les bases ideològiques, estratègiques i de lideratge de la futura formació. Segons fonts consultades per l'ARA, el congrés tindria lloc entre finals de maig i juny.

Abans d'això, però, caldrà que la conferència preliminar certifiqui aquest pas. Des del col·lectiu afirmen que " el nivell d'optimisme és alt i la gent està il·lusionada" però avisen que abans "hi haurà una votació" i cal mantenir la serenor.

El moviment preveu l'assistència de mig miler de persones a la conferència, començant pels impulsors de Lliures --equivalent al comitè de direcció del moviment--; el centenar del grup promotor; entre 60 i 80 joves del grup 'seminar', i unes 200 més que s'han implicat en la seva engegada.

Un partit post-procés

Lliures destaca que la decisió de convertir-se en partit no significa que concorrin a unes possibles eleccions anticipades en cas que no es pugui fer el referèndum. Un altre escenari seria la celebració d'un referèndum i les posteriors eleccions que, aquestes sí, obriren pas a un nou marc on " Lliures voldria tenir protagonisme".

El moviment es va començar a forjar a mitjan 2016 per defensar ideals liberals i humanistes en el terreny ideològic. Pel que fa al debat polític català, creuen que s'ha arribat a una situació crítica per les posicions " maximalistes entre l'unionisme i l'independentisme" i consideren que el debat del procés sobiranista a Catalunya es troba en un "carreró sense sortida". Per a Lliures, la solució passa per que governin altres forces que apostin per la negociació i l'acord.

També argumenten que la seva ànima liberal els diferencia del conservadorisme de PP i d 'Unió, encara que admeten que en aquests partits i en l'antiga CDC pot haver-hi qui se senti atret pel "catalanisme pràctic que propugnen, però lluny del peix al cove".