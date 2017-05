Lluís Corominas: "A qui s'hauria de demanar responsabilitats és als que estan vulnerant els drets dels diputats"

Després de menys de 10 minuts de declaració del vicepresident primer de la mesa, Lluís Corominas, i de la secretària quarta, Ramona Barrufet, han fet una declaració institucional al Parlament. Tots dos han reiterat que el procés que s'ha obert contra els membres de la mesa "no s'hauria d'haver iniciat" perquè vulnera la inviolabilitat parlamentària. En aquest sentit, Corominas ha explicat que els membres de la mesa querellats no descarten "cap línia de defensa", ja que creuen que a qui se li hauria de demanar responsabilitats és a la fiscalia per vulnerar els drets dels diputats emparats en la inviolabilitat parlamentària. De fet, els membres de la mesa no descarten emprendre accions legals contra la fiscalia.

Corominas creu que és una "contradicció" que la jutge del cas hagi obert diligències d'instrucció "vulnerant" el principi d'inviolabilitat parlamentària. "O s'és inviolable o no se n'és", ha sentenciat Corominas. De fet, el vicepresident primer de la mesa ha assegurat que no respectar aquest principi "crea indefensió i inseguretat jurídica" i ha reiterat que els membres d'un Parlament no poden estar sotmesos a "cap procés juridisdiccional i menys, penalment, quan el que es jutja són opinions i vots".

La secretària quarta de la Mesa ha insistit que "mai no s’hauria d’haver admès la querella" de la fiscalia, perquè atempta contra la inviolabilitat dels diputats. "Això no té cap precedent", ha reblat Barrufet, que ha recordat que els investigats només han respòs a les preguntes dels seus advocats. La diputada ha titllat "d'injusta" la causa i ha assegurat que el Parlament, com a "casa de la paraula", seguirà treballant "fermament perquè ho segueixi sent".

Corominas i Barrufet han comparegut en seu parlamentària acompanyats de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de la secretària primer Anna Simó, que van declarar dilluns, i també del secretari tercer, Joan Josep Nuet, que està citat el 12 de juny, per explicar els arguments que han fet servir per defensar-se davant de la magistrada Maria Eugènia Alegret aquest matí. Tots dos han justificat la "brevetat" de la seva declaració perquè no volen sotmetre el Parlament a un interrogatori constant" i han assegurat que intentaran "evitar el màxim possible aquesta humiliació". Corominas i Barrufet han tornat a garantir que van complir "escrupolosament" el reglament del Parlament i no s'han mogut del seu convenciment que no van vulnerar cap resolució del Tribunal Constitucional.

Tant Corominas com Barrufet han declarat durant menys de deu minuts davant la magistrada Maria Eugènia Alegret. Tots dos s'han acollit al principi d'inviolabiltiat parlamentària per només respondre les preguntes del seu advocat, Xavier Melero, i han ratificat la versió que va exposar dilluns la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la mesa, Anna Simó. Totes dues van demanar l'arxivament de la causa perquè va "contra la separació de poders" i perquè elles no van "transgredir" cap resolució del Tribunal Constitucional. Forcadell i Simó també van demanar empara al TSJC perquè els garanteixi la seva inviolabilitat.