Lluís Llach: "Si no s’aproven els pressupostos, jo me’n vaig"

Lluís Llach ha assegurat que abandonarà el seu escó al Parlament si finalment no s'acaben aprovant els pressupostos presentats pel Govern. En una entrevista al programa ' El suplement' de Catalunya Ràdio, Llach ha afirmat: " Si no s'aprovessin els pressupostos i algú digués de continuar, jo me'n vaig". Tot i així, ha qualificat d'" absurd" i " impossible" el fet que els comptes no tirin endavant.

Llach ha advertit que " no hi ha continuïtat possible si no s'aproven els pressupostos" i que la única manera de "fer el procés" és aprovant-los". Tanmateix, ha advertit que la gent que "des de qualsevol àmbit ideològic" va decidir dotar d' una majoria de diputats independentistes el Parlament " no se la pot tractar així" i que cal tirar endavant per fer el referèndum.

El diputat ha demanat a Junts pel Sí i la CUP que "facin renúncies" per poder arribar a " fer el referèndum i poder fer camí cap a la independència".

Sobre la negativa de Carles Puigdemont d'encapçalar la llista del PDECat en unes hipotètiques eleccions, Llach ha afirmat que aquest fet dona confiança a la gent, ja que " les seves accions no volen projectar una permanència de futur sinó està aquí per fer la feina". Tanmateix, entén que aquesta decisió sigui difícil d'entendre pel PDECat, ja que en el moment en què "descobreixen un lideratge inesperat, aquest els hi diu que té termini".