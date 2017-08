Lluís Puig defensa l'estratègia del Govern: "És un joc d'escacs"

El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha defensat l'estratègia del Govern de celebrar el referèndum de l'1 d'octubre i ha assegurat que es tracta "d'un joc d'escacs". Per això ha justificat que l'executiu català no expliqui tot el que fa per arribar a l'1-O. En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press ha negat que el retard de la tramitació de la llei del referèndum sigui un problema per a la celebració de la consulta i ha llançat un "missatge de tranquil·litat" assegurant que es podrà votar "amb la màxima normalitat".

Puig ha reivindicat el compromís del Govern de fer el referèndum i aplicar els resultats, i ha criticat que hi hagi persones que "només tinguin ganes de posar pals a les rodes" perquè la consulta no se celebri. El conseller de Cultura ha subratllat que el dret a vot està per sobre de qualsevol legislació.

Corominas no concreta quan s'aprovarà la llei de transitorietat

Junts pel Sí insisteix que les possibles discrepàncies en el si de l'independentisme per tirar endavant tant les lleis de desconnexió com la de transitorietat jurídica "es resoldran" en els pròxims dies. De fet, el president de la coalició independentista, Lluís Corominas, ha assegurat que cada cop que hi ha hagut "algun obstacle" entre Junts pel Sí i la CUP "s'ha superat". Tot i que no ha volgut donar més detalls sobre quan es tramitarà i s'aprovarà la normativa, sí que ha assegurat que en els pròxims dies hi haurà acord. Això sí, no ha concretat si la llei s'aprovarà abans o després de l'1-O. Una concreció que sí que va donar ahir el president de l'ANC, Jordi Sánchez, quan va explicar a l'ARA que "hi ha un acord per aprovar la llei de transitorietat abans de l'1-O".

Precisament, aquest és un dels esculls que separen les forces sobiranistes a l'hora de posar-se d'acord sobre si cal aprovar aquesta llei abans o després del referèndum. L'opció d’aprovar la norma abans de l’1-O -amb un apartat al preàmbul que especifiqui que només entrarà en vigor en cas de victòria del 'sí'- era defensada per ERC però generava dubtes en certs sectors del PDECat, que hi veien una mena de declaració d’independència prematura. La CUP argumentava que amb l’aprovació de la llei es tancava la possibilitat que una interpretació a la baixa d’una hipotètica victòria del 'sí' a l’1-O fes recular la determinació del Govern d’aplicar el resultat.

Sigui com sigui, Corominas ha assegurat que es manté el calendari previst i la llei de transitorietat es presentarà en públic a finals de mes. De moment, però, el president de Junts pel Sí tampoc ha volgut concretar de quina manera tenen previst aprovar les lleis de desconnexió després que el Tribunal Constitucional ahir va mantenir la suspensió de l'article 135 de la reforma del reglament del Parlament, que permet l'aprovació de lleis per lectura única. "És un escàndol, el TC està al servei de l'Estat", ha denunciat Corominas.

El diputat de Junts pel Sí no descarta cap mecanisme per tirar endavant la llei del referèndum, la primera norma que ha de permetre emparar legalment l'1-O, ja sigui a través de l'alteració de l'ordre del dia el mateix dia del ple o a través d'un decret llei del Govern. Corominas s'ha mostrat convençut que la mesa admetrà a tràmit la llei en els pròxims dies i ha advertit l'Estat que l'1 d'octubre "hi haurà urnes, cens i paperetes".