Lluís Rabell anuncia un "gran acte" del Pacte Nacional pel Referèndum per Sant Jordi

El president de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) al Parlament, Lluís Rabell, ha anunciat aquest dimarts un "gran acte" del Pacte Nacional pel Referèndum al voltant de Sant Jordi -el 23 d'abril- per reivindicar el referèndum com una sortida al conflicte territorial entre Catalunya i Espanya. Rabell ho ha dit en declaracions a periodistes al Parlament, tot i que pocs després el portaveu del comitè executiu del Pacte, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que " encara no hi ha res decidit en aquest sentit", i que encara queda molt de temps pel mes d'abril.

Rabell ha explicat que en la propera trobada del Pacte Nacional pel Referèndum de l' 1 de febrer , "caldrà dibuixar un pla de treball, unes activitats i uns objectius" per desenvolupar el manifest a favor d'una consulta pactada, presentat ahir pel comitè executiu del Pacte.

En algun moment s'havia valorat la possibilitat de fer la propera reunió del Pacte -la setmana que ve- fora del Parlament, on s'han celebrat fins ara totes les trobades, però finalment no es canviarà la ubicació per un fet pràctic, segons ha pogut saber l' ARA.

Ha assegurat que ha parlat amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la possibilitat d'organitzar actes i presentacions a Madrid i en altres capitals de l' Estat per recollir suports al referèndum d'independència negociat entre el govern espanyol i la Generalitat.

"Hem de trobar suports entre les forces polítiques democràtiques i sensibles a les reivindicacions de Catalunya", ha afegit citant Podem, Izquierda Unida i les confluències d'esquerres de l'Estat, així com l'esquerra verda europea.

Rabell ha insistit que una convocatòria unilateral "no serà gaire diferent del 9-N" i ha remarcat la importància que el referèndum tingui plenes garanties jurídiques perquè el resultat pugui implantar-se.