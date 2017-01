Junqueras compareixerà el 15 de febrer al Parlament per donar explicacions sobre el cas Vidal

Les afirmacions del jutge Santi Vidal portaran cua política i jurídica. Aquest dimarts l'oposició ha deixat clar que unirà forces per forçar el Govern a donar explicacions al Parlament sobre les declaracions del ja exsenador d'ERC i a sotmetre's a les preguntes dels grups polítics. Tant el PP com Ciutadans, PSC i Catalunya Sí que es Pot (CSQP) han manifestat la seva voluntat de fer comparèixer membres del Govern: principalment el president de la Generalitat, Carles Puigdemont –Junts pel Sí i la CUP ja han rebutjat la compareixença–, del vicepresident, Oriol Junqueras, però també altres consellers com Meritxell Borràs, Carles Mundó, Raül Romeva o Jordi Jané.

Tanmateix, ara per ara el Govern ha posat a disposició només dues compareixences: la de Junqueras el dia 15 de febrer (ja estava prevista i s'ampliarà l'ordre del dia) i la del secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó.

El portaveu adjunt de Junts pel Sí, Roger Torrent, ha defensat en roda de premsa al Parlament que aquests dos alts càrrecs són els més adients per donar explicacions sobre el cas Vidal, ja que les declaracions de l'exsenador afecten bàsicament el departament d'Economia. "Estem disposats a donar la cara", ha assegurat Torrent que ha argumentat que Junqueras també pot parlar en nom de tot el Govern i que no és necessària la compareixença de Puigdemont.

L'estratègia de l'oposició: una comissió d'investigació?

Ara per arà el que reuneix més consens entre els grups de l'oposició és exigir compareixences. Catalunya Sí que es Pot ha dit que donaria suport a totes les propostes dels grups si el Govern no ho fa voluntàriament i el PSC, per la seva banda, ha afirmat que en un primer moment se centrarà a forçar que el Govern doni explicacions al Parlament. Ciutadans i el PP també han exigit rendiment de comptes.

L'acció de l'oposició, però, pot anar més enllà que demanar compareixences. Si les explicacions són "evasives", Ciutadans, el PSC i el PP –també és possible que s'hi sumi Catalunya Sí que es Pot– promouran una comissió d'investigació 'ad hoc' sobre aquest cas.

En roda de premsa, el portaveu adjunt de C's, Fernando de Páramo, ha reiterat que les declaracions de Vidal són una "informació molt greu" i el Govern no pot "amagar el cap sota l'ala". "No deixarem que ningú s'escaquegi de les seves responsabilitats", ha sentenciat. D'acord amb el reglament del Parlament, per tal que la seva constitució sigui automàtica, és necessària la sol·licitud de tres grups parlamentaris, per la qual cosa seria suficient l'acord entre C's, PP i PSC. Al seu torn, els populars també han exigit un ple monogràfic.

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, Joan Coscubiela, també ha insistit en la necessitat que algú del Govern "doni la cara". A parer seu, el més indicat seria Oriol Junqueras com a màxim responsable del referèndum, de les finances públiques de la Generalitat i també com a líder d'ERC, formació per la qual Santi Vidal era senador.

La portaveu del PSC, Eva Granados, també ha explicat, en roda de premsa, que hi ha la voluntat de transformar el ple ordinari de la setmana que ve en un de "semiextraordinari", formulant les preguntes al president de la Generalitat sobre Vidal. A més, es presentaran diverses interpel·lacions als consellers sobre aquesta qüestió.

La CUP exigeix que Junqueras s'expliqui

En el marc d'aquestes peticions, l'esquerra anticapitalista s'ha oposat a la compareixença del president Puigdemont però sí que ha abonat el rendiment de comptes per part de Junqueras. La diputada Eulàlia Reguant ha reclamat al vicepresident que s'expliqui el dia 15 de febrer a la comissió d'afers institucionals.

Aquesta és una opció que ha posat sobre la taula Junts pel Sí i a la que la CUP dóna suport sempre i quan s'incorpori explícitament l'afer Vidal (fins ara era ordinària per parlar de finances públiques). "La persona que ha de donar explicacions polítiques és Oriol Junqueras", ha sentenciat Reguant.

Com a conseqüència d'això, la CUP votarà en contra de la compareixença explícita de Junqueras que es votarà demà a la comissió d'Economia perquè consideren que ja es pot fer a la prevista del dia 15. Sí que s'aprovarà, però, la compareixença de Salvadó que ha impulsat el mateix grup de Junts pel Sí.

El Govern es defensa

Davant la pressió dels grups de l'oposició, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha defensat que l'executiu català "dóna i donarà totes les explicacions" que calgui en relació amb les paraules de Vidal. Tanmateix, ha opinat que qui millor pot explicar que no s'ha comès cap il·legalitat en la gestió de dades fiscals és el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, que ja va demanar comparèixer a la cambra catalana.

Munté –que va ser la primera veu de l'executiu a desmarcar-se de Vidal– ha reiterat, però, que el Govern no ha comès cap il·legalitat, i ha recordat que el mateix Vidal va desdir-se –un dia després– de les seves paraules i va dimitir. Una actitud que ha contrastat amb la manera com, quan el govern espanyol s'ha vist immers en escàndols com ara els relacionats amb l' operació Catalunya, no ha dimitit mai ningú.