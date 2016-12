L'oposició carrega contra el missatge de Puigdemont: "Amaga les necessitats socials darrere el 'processisme'"

A l'oposició no li ha agradat gens el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Per dos motius: el primer, pel compromís del president a fer el referèndum i a aplicar-ne el resultat "sense dilacions ni excuses", i el segon, pel poc caràcter social que asseguren que ha imprès Puigdemont al missatge.

En canvi, des de Junts pel Sí, Roger Torrent ha calcat el discurs de Puigdemont i ha assegurat que el 2017 serà "l'any del referèndum" i que serà legal i vinculant.

Ciutadans

"Un 'déjà-vu' polític"

La cap de l'oposició i presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, creu que Puigdemont no té "rumb ni projecte propi" i considera que "viu en un 'déjà-vu' polític en oferir únicament repetir el 9-N". De fet, Arrimadas ha dit que el discurs de Puigdemont el podria haver fet Artur Mas el 2013: "Zero balanç de gestió, zero propostes i anunci d'un nou 9-N", ha retret.

PSC

"Amaga les necessitats socials darrere el processisme"

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha criticat durament el discurs de Cap d'Any en considerar que només s'adreça a una part dels catalans i no a aquells que pateixen els efectes de la crisi. Així, ha acusat Puigdemont d' "amagar" les necessitats socials del país darrere el "processisme" i ha criticat que el Govern segueixi "entestat en la unilateralitat i el rupturisme".

540x306 Eva Granados, diputada del PSC / ACN Eva Granados, diputada del PSC / ACN

Granados, però, també ha carregat contra l'actitud del govern del PP a Madrid, perquè es nega al diàleg i a la reforma constitucional, i ha insistit que la solució passa pel pacte. "Veiem el president Puigdemont dient 'referèndum tant sí com no' i parlant d'unilateralitat, i veiem Rajoy dient 'no i no' tot negant-se al diàleg", ha expressat Granados, que ha desitjat que durant el 2017 "s'obri una taula de negociació" per abordar la reforma constitucional.

Catalunya Sí que es Pot

"Treballar per un referèndum reconegut internacionalment"

El diputat de CSQP Joan Giner ha instat el president de la Generalitat a treballar per un referèndum reconegut internacionalment, que interpel·li la ciutadania i amb efectes jurídics. Si el Govern avança en aquesta línia, "ens tindrà a la taula treballant al seu costat", ha promès. "No hi veiem cap altra via, no se'ns acut cap solució que no impliqui un cert acord amb l'Estat", ha assegurat.

Ara bé, la crítica de la confluència d'esquerres al missatge del president ha arribat pel flanc social. Segons Giner, Puigdemont es va vantar de centrar-se en les persones quan en els pressupostos no hi ha la renda garantida de ciutadania ni una fiscalitat justa. "Són uns comptes molt similars als de CiU: caldrà que canviïn molt per fer realitat el discurs del president", ha afirmat.

540x306 Joan Giner és diputat de Catalunya Sí que es Pot / ACN Joan Giner és diputat de Catalunya Sí que es Pot / ACN

PP

"No hi haurà referèndum"

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha garantit que "facin el que facin" el Govern i les formacions independentistes no hi haurà referèndum per "separar" Catalunya d'Espanya, tal com va dir ahir Mariano Rajoy, president del govern espanyol. "Per molt que tensi la corda i busqui la confrontació, no es convocarà cap referèndum, s'hi posi com s'hi posi", ha etzibat. A més, ha advertit dels efectes de provocar "el conflicte institucional, polític i social", i ha avisat que les conseqüències seran "més o menys agradables" per al Govern en funció del seu "grau d'irresponsabilitat".

Albiol també ha criticat que el president de la Generalitat centrés el discurs de Cap d'Any en el "bucle" del full de ruta i no en els "problemes reals" dels catalans.