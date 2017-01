L'oposició carrega contra Rajoy per fiar a la pluja la baixada del preu de la llum

" Plourà. Han anunciat que plourà i això comportarà una baixada". El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha encomanat aquest dijous a la pluja per aconseguir que baixi el preu de la llum i no haver d'intervenir en els peatges del sistema elèctric. Ha defensat que produir electricitat amb aigua és molt més barat, així com amb vent, i que per això la gent havia de deixar de preocupar-se pels preus rècord en la factura de la llum.

El periodista de "i l'europea?" torna a posar Rajoy en entredit: "Em sorprèn, vostè"

Aquesta resposta del líder popular en una entrevista a Onda Cero ha indignat l'oposició. El PSOE ha lamentat que Rajoy es dediqui a fer més "d'home del temps" que no pas de president, mentre que Podem ha qualificat el líder popular de "xaman". El portaveu dels socialistes al Congrés, Antonio Hernando, ha reclamat que el govern espanyol actuï de seguida per regular els preus. Des de Ferraz, el portaveu de la gestora ha qualificat de "presa de pèl" la resposta de Rajoy i ha dit que demostra "zero empatia" amb els ciutadans i que "el president espanyol no paga el rebut de la llum".

Des de Podem, el seu portaveu a la cambra, Íñigo Errejón, ha criticat "l'enorme cinisme" de Rajoy: "Sembla que tinguem un xaman i que ens hem d'encomanar a la pluja". El número dos del partit lila ha qualificat de "populista" i "demagògica" la resposta del president espanyol, a qui s'imagina ballant la "dansa de la pluja". "Hi ha alternatives per abaixar el preu de la llum, però requereixen decisió política. Que el govern faci costat a la gent en lloc de donar suport a l'oligopoli de les grans empreses", ha afegit.

Al seu torn, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha demanat també a Rajoy que intervingui en els peatges del sistema elèctric i que es prengui "seriosament" el tema de l'electricitat a Espanya per no perjudicar els ciutadans i, sobretot, el teixit empresarial. "Em sembla una resposta molt pobre per a un president del govern", ha conclòs.