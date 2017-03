L'oposició es queixa a la mesa del Parlament pel paper de Forcadell en el ple dels pressupostos

El darrer ple al Parlament que va permetre la inclusió del referèndum als pressupostos porta cua. Els grups de l'oposició creuen que la presidenta, Carme Forcadell, no va actuar de forma "imparcial" perquè no va atendre les seves peticions de l'oposició. PSC, Ciutadans, el PP i Catalunya Sí que es Pot van demanar en nombroses ocasions aturar el ple arran de l'informe dels lletrats de la cambra que avisava sobre la inconstitucionalitat d'aprovar les esmenes de la CUP i Junts pel Sí als pressupostos sobre el referèndum. Aquest dimarts, l'oposició ha fet notar la seva opinió a la mesa del Parlament i a la junta de portaveus.

Crònica d'un ple crispat pel referèndum

Després de la reunió, fonts de la Mesa han constatat que tots els grups de l'oposició, menys Junts pel Sí i la CUP, han reclamat un "canvi" i major "imparcialitat" per part de Forcadell, i que la presidenta -i els membres de la mesa de Junts pel Sí- s'han defensat assegurant que havien actuat d'acord amb el reglament.

El PSC ha entregat un escrit a Forcadell, al qual s'hi han sumat el PP i Ciutadans, en què asseguren que hi ha una "manca d'observança del reglament i la vulneració" dels grups parlamentaris. L'oposició considera que la nota dels lletrats sobre els avisos del Constitucional era prou important perquè es parés el ple i es reunís la mesa del Parlament. "Hi ha un problema en la gestió del debat parlamentari", ha assegurat el portaveu dels socialista, Eva Granados, afegint que no es respecten els drets dels grups minoritaris.

El PP, PSC i Ciutadans han volgut deixar per escrit la protesta dels socialistes sobre el transcurs del darrer plenari i reclamen, d'aquesta manera, una actuació en base la "imparcialitat i l'objectivitat".

Ciutadans i Romeva

Al seu torn, el portaveu de C's, Fernando de Páramo, ha criticat a Forcadell pel seu paper en el ple de pressupostos però també en la sessió de control al Govern. Per al diputat de Ciutadans, Forcadell li havia d'haver permès replicar -encara que no li toqués- les afirmacions del conseller d'Exteriors, Raül Romeva.

De Páramo va acusar Romeva de "tapar la corrupció" de Convergència i de "vendre's per la cadira". Visiblement molest, el conseller va contestar-li que Ciutadans es deu sentir "més ben acompanyat per falangistes".

Així, ha criticat Forcadell perquè creu que fa de "presidenta de l'ANC i no de presidenta de Parlament".

Petició de Catalunya Sí que es Pot

El portaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, també ha demanat, en el trasncurs de la Junta de Portaveus, que es reconsideri l'escrit final del text de la llei dels pressupostos, que ha inclòs la"doble via" que pretenia Junts pel Sí: el referèndum unilateral i el pactat.

Després que s'aprovés l'esmena de CSQP sobre la consultada acordada i també l'esmena de la CUP sobre el referèndum unilateral, Coscubiela va advertir que el contingut era "contradictori" i que calia harmonitzar el text. Com que finalment s'ha introduït una esmena darrera l'altra, el portaveu de CSQP s'ha queixat reclamant que només quedi la de referèndum pactat. La setmana passada, Coscubiela va sol·licitar que s'aturés la tramitació dels pressupostos fins que els serveis jurídics haguessin analitzat les conseqüències de donar llum verda al referèndum.

Més tard, en roda de premsa, la diputada del PP Esperanza Garcia ha carregat públicament contra Forcadell assegurant que en la moderació de debat parlamentari "vulnera" els drets dels diputats. La popular també ha donat suport a la tesi de Coscubiela assegurant que en el ple es van aprovar dues esmenes contradictòries que s'han de corregir.