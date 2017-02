L’oposició vol més transparència en les agendes del Govern

Els sis grups polítics del Parlament coincideixen a destacar com una gran notícia la creació, ara fa una setmana, del registre de grups d’interès de la cambra. La relació amb els lobis haurà de ser, a partir d’ara, transparent, i la ciutadania podrà conèixer quines són les influències que reben els diputats en la seva feina diària. Hi ha, però, una qüestió que inquieta l’oposició. El registre del Parlament va més al detall i és de més fàcil accés que el del Govern. Per això, PSC, PP, C’s i CSQP reclamen un esforç addicional de transparència a l’executiu.

Per entrar a les agendes dels diputats només cal clicar a la seva fitxa a la web del Parlament i s’obté tota la informació (que ells mateixos hauran d’haver validat personalment). Les reunions amb els lobis són les úniques que obligatòriament s’han d’incorporar a l’agenda tot i que, de moment, només la presidenta, Carme Forcadell, n’hi ha afegit una. En canvi, per accedir a les agendes dels consellers i alts càrrecs del Govern s’hi ha d’arribar o bé a través d’un enllaç poc publicitat a la web de cada conselleria o bé gràcies a un altre enllaç difícil de trobar al departament de Governació, que permet accedir a les agendes agrupades per conselleries. És a dir, per saber les reunions del president, Carles Puigdemont, cal anar a Presidència, descarregar un document que recull les reunions de tots els alts càrrecs del departament i buscar en quines d’aquestes ha participat.

Exigències diferents

“La informació ens arriba escapçada o directament no ens arriba”, reflexiona el diputat de C’s Matías Alonso, en referència a les reunions dels consellers i també a la documentació que se’ls requereix des del Parlament. “A nosaltres se’ns reclama que fem constar les reunions, els correus electrònics, els documents i, fins i tot, les trucades telefòniques. No és el mateix que se li demana al Govern”, lamenta el diputat del PSC, Ferran Pedret, que creu que si els requisits no són els mateixos per a tothom, les agendes obertes poden convertir-se en “una eina de fiscalització de l’oposició”. La diputada del PP María José García Cuevas també exigeix transparència: “Reclamem que estiguin subjectes a les mateixes condicions que nosaltres els membres del Govern i els del sector públic català”.

En el rerefons, com pràcticament en tot els últims anys, hi ha el procés sobiranista i l’opacitat que hi detecten els partits constitucionalistes. Dijous que ve el Parlament decidirà si accepta una moció del PSC per instar l’executiu a fer públics els estudis de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern sobre la independència; a explicar quantes reunions s’han fet per parlar de la construcció d’un estat propi; i a fer llum sobre la llei de transitorietat jurídica. En una petició similar, la diputada de C’s Susanna Beltrán va aconseguir fa uns dies l’empara de la mesa per exigir a la conselleria d’Exteriors que li facilités documentació. El Govern nega falta de transparència i subratlla que la seva activitat s’ajusta a la llei i al codi de conducta dels alts càrrecs.