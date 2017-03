Luis Fraga afirma que els ‘papers de Bárcenas’ són del PP

Luis Fraga, exsenador del PP, va admetre ahir haver rebut diners per a campanyes electorals a Conca i Guadalajara, unes entregues que van ser registrades als “papers de Génova”. Així va definir la comptabilitat B del PP, els coneguts papers de Bárcenas. Els diners es van gastar a les campanyes del 2004 i el 2008. Fraga, nebot del fundador del PP, va recordar com al costat de Luis Bárcenas, aleshores gerent, va anar veure el tresorer Álvaro Lapuerta, que li va donar les quantitats en efectiu, dins de sobres: 3.000 i 6.000 euros. “No vaig firmar cap rebut, però ho van apuntar bé, cada un a la seva llibreta”, va afegir.

Luis Fraga va arribar a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares i no va saludar Luis Bárcenas, ni quan s’hi va creuar ni en sortir de la sala. Tot i això, va explicar que l’extresorer del PP era el seu “millor amic”. La relació entre els dos continua sent tan estreta que sembla impossible que Bárcenas desconegués els termes de la seva declaració d’ahir. Tots dos tenien comptes a la mateixa institució bancària de Ginebra, el LGT Bank.

Fraga va narrar alguns negocis comercials comuns amb Bárcenas, però, al contrari del que exposa l’extresorer en la seva defensa, va assenyalar que no era especialista en art, sinó que dominava la inversió a borsa. Fraga no només va parlar de la comptabilitat B del PP, sinó que va revelar la celebració de dinars organitzats per Bárcenas al seu domicili madrileny per les festes de Nadal. Hi anaven ell i els “pesos pesants del PP”, segons les seves paraules: Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Federico Trillo, Pío García-Escudero i José Manuel Fernández Norniella.

Fraga va explicar ahir que Bárcenas i ell van escalar junts l’Everest. Tot i que no en va donar detalls, la història és real: el febrer de 1987 Antonio Hernández Mancha guanya en les primeres i úniques eleccions primàries a la presidència d’Aliança Popular i, al juny, Bárcenas sol·licita un permís de quatre mesos del partit per anar-se’n a escalar.

Fraga ha estat en tot moment al costat de Bárcenas. En el seu moment més crític, quan ha d’arribar a Espanya un dels comptes que posseïa a LGT Bank, Fraga participa en un dinar important el desembre del 2012. Bárcenas ha decidit cobrir-se davant una eventual acusació del PP i fa una declaració davant notari sobre el contingut dels anomenats papers de Bárcenas o la comptabilitat B del PP (encara secrets) als quals denomina “compte analític”. Aquell mateix dia Bárcenas i Lapuerta dinen junts amb Ignacio Llorens, diputat del PP de Lleida. Bárcenas els informa del que acaba de fer.

Una altra dada de la proximitat entre ells dos: entre les referències que Bárcenas ofereix a LGT Bank en obrir el seu compte, el 2004, hi ha tres persones. L’informe intern anota una referència a Mariano Rajoy, aleshores cap de l’oposició ; Fraga, i José Ramon Varela, president de la societat Saludigital.

L’escalada uneix els dos amics: el juny del 2010, després que el jutge arxivés la causa contra la dona de Bárcenas, Fraga, l’extresorer i Jorge Trias Sagnier -l’exdiputat del PP que va admetre la comptabilitat B del partit- van volar fins a Sibèria per escalar el massís de l’Altai, a la frontera entre el Kazakhstan, la Xina i Mongòlia.