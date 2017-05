Madí i Puigcercós, dins el nou nucli dur que fixa l'estratègia pel referèndum

El PDECat i ERC han creat un mecanisme de coordinació per anar fixant l'estratègia a seguir de cara als preparatius d'un referèndum sobre la independència: un nucli dur en el qual participen pesos pesants dels dos partits, algun exdirigent de rellevància i entitats sobiranistes.

Segons han explicat a Efe diverses fonts de la coalició que governa a Catalunya, el mecanisme es va establir fa un parell de setmanes, quan el Govern en ple va voler tancar les seves tensions internes amb la firma solemne d'un compromís pel referèndum, però més enllà d'aquest document també es va acordar crear un gabinet de coordinació estratègica per garantir la unitat d'acció en els mesos que vénen, liderat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras.

En aquest nucli dur, segons les fonts consultades, participen per exemple Artur Mas, Jordi Turull, Marta Pascal o Francesc Homs, per part del PDECat, així com noms republicans com Marta Rovira, Lluís Llach i altres cares conegudes com el expresident d'ERC Joan Puigcercós o l'exconseller Xavier Vendrell.

Una de les figures clau per comandar l'estratègia comunicativa és David Madí, exsecretari executiu de comunicació i estratègia de CDC i antiga mà dreta de Mas.

En les reunions, que se celebren diverses vegades a la setmana i la composició de les quals ha anat variant segons el dia, participen representants de l' ANC i Òmnium Cultural, a més d' Oriol Soler, que va ser director de la campanya "Ara és l'hora", prèvia a la consulta sobiranista del 2014.

La CUP -amb els responsables de la qual Puigdemont manté una interlocució directa- no participa en aquestes reunions, ja que, segons les fonts consultades, es tracta essencialment d'un mecanisme de coordinació dels dos partits que integren el govern de la Generalitat.

"Qui se la juga amb el referèndum és el Govern, que és qui posa la seva firma" en cada mesura encaminada a organitzar el referèndum, han al·legat fonts d'una de les formacions que integren l'executiu.

Fonts de la Generalitat han remarcat que, en qualsevol cas, més enllà del paper que puguin tenir els diferents protagonistes del procés sobiranista, "qui lidera i pilota" els preparatius del referèndum "és el Govern, amb el seu president i el seu vicepresident al capdavant".

El primer fruit d'aquesta renovada unitat d'acció per planificar els pròxims passos endavant ha estat l'anunci d'una licitació per a l'adquisició de 8.000 urnes destinades al referèndum.

Els dos socis de la coalició de Junts pel Sí són conscients de les traves que posarà l'Estat per impedir que el Govern compleixi el seu compromís d'"organitzar, convocar i celebrar" un referèndum.

El calendari

D'entrada, Puigdemont i Junqueras estan esperant a que el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva recollida de firmes a favor d'una consulta per la via pactada, abans de convocar -en principi l'últim dissabte de maig o el dia 1 de juny- una cimera per fixar la data i la pregunta del referèndum.

Les dues forces independentistes en el govern ja han començat a estudiar escenaris per després de l'estiu, amb l'aprovació en vigílies de la Diada de Catalunya d'una llei catalana per donar cobertura jurídica al referèndum, la possible firma del decret de convocatòria el mateix 11 de setembre i la celebració de la consulta l'últim diumenge del mes, o bé l'1 o 8 d'octubre.

Les traves a un referèndum amb garanties i efectes jurídics com el que pretén celebrar el Govern podrien obligar a transformar la cita en una consulta més reivindicativa que efectiva, com ho va ser el 9-N del 2014, pel que l'expresident Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau han estat ja inhabilitats.

En cas que els obstacles fossin insalvables i no fos possible ni tan sols posar urnes, en cercles sobiranistes ja s'especula amb la possibilitat d'impulsar una declaració unilateral d'independència des del Parlament -com el mateix Junqueras ja ha contemplat públicament- o una gran mobilització ciutadana.