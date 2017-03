La patronal catalana proposa des de Madrid un nou Estatut per resoldre l'encaix de Catalunya a Espanya

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha reclamat aquest dimarts la necessitat de fer una proposta als que reclamen "respecte a la identitat" de Catalunya i ha suggerit que una solució al desafiament independentista podria ser la redacció d'un nou estatut d'autonomia pactat dins la Constitució i que fos després ratificat pels ciutadans en referèndum.

Durant un esmorzar informatiu del Fòrum Europa celebrat a Madrid, Gay de Montellà ha fet una anàlisi de la societat catalana i ha explicat que un terç és històricament independentista, un altre terç està còmoda en l'actual context jurídic i l'últim terç té "dubtes" i reclama "una proposta".

"Aquesta proposta és absolutament necessària per a la recuperació de Catalunya a Espanya. Cal tenir sensibilitat per adonar-nos que no totes les regions i nacionalitats són iguals. Catalunya és diferent. Ha estat diferent en la seva història". En qualsevol cas, ha recordat molts moments difícils que "s'han superat" i s'ha mostrat convençut que l'actual "se superarà també".

Gay de Montellà creu que cal fer una proposta "de respecte a la identitat", i considera que hi ha fórmules en l'actual Constitució espanyola que ho permetrien sense la necessitat de recórrer a l'article 155 de la Constitució, que preveu la intervenció d'una comunitat autònoma. Segons la seva opinió, aquest article juga un paper similar al de l'exèrcit, que "hi és per no ser usat".

El president de la patronal catalana ha apuntat que la proposta ha d'abordar el camp fiscal, la llengua, la cultura i els sentiments. Això podria articular-se, segons la seva opinió, mitjançant la redacció d'un nou Estatut, ja que "tot va començar" després de la sentència del Tribunal Constitucional, que va eliminar part del text actual. "Segurament dins l'articulació de la nostra pròpia Constitució no seria difícil. Es pot fer un nou Estatut i els catalans votaríem en un nou referèndum", ha explicat.

En la seva intervenció, Gay de Montellà ha defensat que els empresaris només tenen dues missions: "Generar riquesa i crear ocupació". I en aquest sentit estan "acostumats" a "la llei, l'ordre i l'estabilitat jurídica", i els polítics han de ser els que "negociïn i dialoguin" per garantir aquesta estabilitat.

Precisament per això, ha negat que hagi faltat valentia als empresaris catalans per enfrontar-se al desafiament independentista i ha defensat que "no és el seu paper" i "s'hi jugarien els mercats". Segons ha sostingut, l'opinió correspon a les organitzacions, com Foment del Treball, i els empresaris han de dedicar-se "al que els correspon".

En qualsevol cas, davant la possibilitat que es creés una agència tributària catalana, s'ha mostrat convençut que la majoria de grans empresaris pagarien els seus impostos a la Hisenda central, seguint l'ordenament fiscal actual.

A més, ha apuntat que, fins ara, no s'ha observat que el desafiament independentista estigui provocant la fugida d'inversions de Catalunya i ha atribuït els moviments a altres territoris o països a raons fiscals o tècniques.