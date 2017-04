Maillo diu que Rajoy "no té res a amagar ni res de nou a aportar" sobre Gürtel

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha assegurat aquest dimecres a La Ser que el president del Govern i del seu partit, Mariano Rajoy, afronta "amb molta tranquil·litat" la seva citació a declarar en el judici per la primera època de Gürtel: "Sincerament, crec que Rajoy no té res a amagar, però tampoc res de nou a aportar".

Maillo, que ha detallat que ha parlat amb Rajoy des que es va conèixer la citació, ha assegurat que encara no han "valorat" com compareixerà -si en persona o per videoconferència- i ha deixat clar que farà "el que decideixi el tribunal".

També ha advertit, però, que quan es produeixi aquesta declaració Rajoy podrà contestar només a les preguntes que "tinguin a veure exactament amb l'objectiu del procés", és a dir, les campanyes electorals que van tenir lloc a les localitats madrilenyes de Pozuelo de Alarcón i Majadahonda el 2003. Segons Maillo, Rajoy no en sap res perquè no tenia cap responsabilitat econòmica ni d'organització en aquestes campanyes.

De fet, creu que l'acusació popular exercida per l'Associació d'Advocats Demòcrates (ADADE) "ha induït a un suposat error" el tribunal de l'Audiència Nacional que jutja el cas en la seva petició de compareixença de Rajoy, perquè Rajoy no tenia responsabilitat en aquestes campanyes.