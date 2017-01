Maillo defensa que Trillo torni al Consell d'Estat: "Què hem de fer, enviar-lo a Perejil?"

"Què hem de fer amb Trillo, fer-lo fora d' Espanya i enviar-lo a la illa Perejil? Exiliar-ho?". Així ha reaccionat el vicesecretari d'organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, quan li han qüestionat, en una entrevista a Onda Cero, que l'exministre de Defensa Federico Trillo pugui recuperar la seva plaça de funcionari com a lletrat al Consell d'Estat quan deixi de ser l'ambaixador espanyol a Londres.

El canvi de destinació de Trillo coincideix amb la publicació d' un informe d'aquesta mateixa institució que reconeix responsabilitat patrimonial de l'Estat en l'accident del Iak-42, en el qual van morir 62 militars espanyols que tornaven d' Afganistan el 26 de maig de 2003, quan Trillo era ministre de Defensa.

Maillo s'ha preguntat si és "un escàndol" que un funcionari que va guanyar la seva plaça per oposició vulgui recuperar-la. "Per què no ha de poder tornar? És sorprenent", ha lamentat, afegint que l'exministre "és una persona que té tots els seus drets com a ciutadà i com a funcionari públic" i per tant "té tot el dret del món a tornar a la seva antiga plaça".

El dirigent popular ha admès que l'ha sorprès que l'informe s'hagi conegut ara, "quan estava fet fa moltíssim temps" i, en tot cas, ha demanat que es llegeixi l'informe complet perquè, segons ell, ve a confirmar el que han dit les cinc resolucions judicials sobre l'accident del Iak-42.