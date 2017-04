Manresa calla i amaga les ferides de la gravació a Bonvehí

El govern de Manresa de CDC i ERC calla i intenta sobreposar-se sense grans gesticulacions a l’amenaça de trencadissa política que ha generat en el si de l’executiu la gravació d’amagat d’una conversa del número dos del PDECat, David Bonvehí, amb alcaldes i regidors a la capital del Bages. El silenci de la regidora republicana Mireia Estefanell es manté inalterable malgrat haver estat acusada de l’enregistrament d’aquell dinar, fins i tot després que l’alcalde Valentí Junyent l’hagi cessada de les seves responsabilitats al govern municipal per “pèrdua de confiança”. Estefanell era fins ara primera tinent d’alcalde, regidora de Dinamització Econòmica i de Participació i cap d’Àrea de Promoció de la ciutat.

L’única vegada que Estefanell ha fet referència en públic a l’afer va ser dimecres passat al Sopar de la República organitzat per ERC Bages davant de militants i del diputat al Congrés Joan Tardà. Va ser després que l’executiva nacional li donés suport en una reunió de crisi a Manresa. De la intervenció d’Estefanell només n’ha transcendit una frase: “Jo no tinc cap gravació però tinc memòria”. L’ex tinenta d’alcalde va agrair després a les xarxes “tot el suport” i ja no va dir res més. Tampoc ha donat explicacions l’excap de llista d’ERC a Manresa, Pere Culell, que estava dinant amb Estefanell. La gravació que va transcendir a la premsa va fer-se al restaurant Vermell de Manresa el 31 de març, i s’hi senten les veus d’Estefanell i Culell.

Un episodi “dolorós”

Tot i el silenci dels seus companys, el president d’ERC a Manresa, Ramon Fontdevila, ha expressat la voluntat de tancar com més aviat millor el conflicte amb CDC. Fontdevila admet a l’ARA que l’afer és “dolorós”, però afirma que els toca “superar la fase de les ferides”. La intenció és “ressituar el debat” per ser capaços de “repensar el cartipàs”, sosté. “No podem concentrar tota la trencadissa d’aquesta situació aquí, a Manresa”, defensa. El president de la secció local d’ERC Manresa diu haver acceptat la decisió de l’alcalde [d’apartar Estefanell] perquè “les responsabilitats es negocien i les confiances es guanyen”, i no pensa trencar el pacte de govern. La regidora és sota el punt de mira, però, Fontdevila assevera que “en el desconeixement, no la podem fer responsable”.

Ramon Fontdevila i Pere Culell van assistir dijous de públic al ple de Manresa en un gest de suport als regidors del seu partit. La sessió havia generat expectació, però el govern no va sortir del guió. Tothom va asseure’s on pertocava, fins i tot Mireia Estefanell, situada com sempre a la primera cadira del sector republicà, a escassos metres de l’alcalde. Les cares van ser llargues però la crisi gairebé va ometre’s. Només el regidor del PSC, a l’oposició, Felip González, va fer-hi referència en demanar-los “que es posin d’acord en l’acord o en el desacord”.

Hi havia altra gent amb mòbils

La setmana de friccions va acabar divendres en el més absolut silenci sobre la qüestió. L’alcalde Valentí Junyent s’havia refermat dimecres en la decisió d’apartar Mireia Estefanell. En les seves declaracions, Junyent va explicar que havia parlat amb ella dues vegades i que l’última conversa “va ser prou aclaridora dels fets”. No obstant, l’alcalde va reiterar que no li havia preguntat si era l’autora de l’enregistrament.

Fonts dels partits consultades indiquen que Estefanell i Bonvehí, que també és bagenc, havien coincidit abans en actes de ciutat i durant la campanya electoral de Junts pel Sí i que la relació era correcta. Segons Albert Mulero, president d’ERC al Bages, el dia dels fets, Culell, Estefanell i Bonvehí van saludar-se “amb cordialitat” quan es van veure al restaurant. Mulero sosté que “al local hi havia més gent amb dispositius mòbils i, fins i tot, un portàtil sobre una taula”.