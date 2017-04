Manuel Marchena, el pròxim implicat en les gravacions de González

El nom del president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, s’afegeix a les personalitats del món judicial que apareixen en les converses que va mantenir en els últims mesos del 2016 l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González. L’ara empresonat el situa entre “els bons”, segons fonts de la investigació de l’operació Lezo.

Davant la formació del nou govern espanyol, després de la investidura de Mariano Rajoy l’octubre passat, una sèrie de juristes influents, als quals va tenir accés González, van tramar un canvi a la Fiscalia General de l’Estat, la de l’Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció.

González va mantenir un intercanvi d’informació sobre el que es cuinava amb l’exministre de Treball Eduardo Zaplana, l’exmagistrat del Tribunal Constitucional Enrique López i l’exvocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique Arnaldo.

Les informacions que li van transmetent a González es concretaran més endavant: la fiscal Consuelo Madrigal va ser enganyada pel ministre Rafael Catalá, ja que no era la seva candidata real per a la Fiscalia General de l’Estat. L’aposta era per al tapat José Manuel Maza, magistrat de la sala segona del Suprem. González també sabia que Manuel Moix, el seu protector en temps de fiscal de Madrid, seria el següent fiscal en cap d’Anticorrupció. Precisament, Marchena és el padrí de Maza i Moix: ha treballat amb Maza al Suprem i ha coincidit amb Moix a la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l’Estat en temps d’Aznar.