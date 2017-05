Manuel Moix assegura que "mai" ha protegit cap càrrec polític d'una investigació

El fiscal en cap d'Anticorrupció és a l'ull de l'huracà, tot i que s'espolsa totes les acusacions que planen contra ell. En una entrevista a Onda Cero, ha assegurat que "mai" ha protegit cap càrrec polític que estigués sent investigat per la fiscalia. Manuel Moix ha matisat que no s'ha negat a investigar una persona sospitosa "excepte quan no hi hagués cap indici", cosa que ha defensat que és també la seva funció: "protegir els ciutadans si només hi ha simples conjectures".

Aquest dijous el Consell Fiscal aborda l'exclusió dels fiscals que investigaven el cas del 3%, J osé Grinda, Fernando Bermejo i Juan José Rosa, propugnada pel mateix Moix, després de rebre dues denúncies contra ells. Els afectats han presentat un recurs d'empara i ara el màxim òrgan del ministeri públic, presidit pel fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, l'ha de revisar. Sobre aquesta qüestió, Moix ha volgut deixar clar que la petició d'empara no és contra la decisió de Moix d'apartar-los del cas 3%, sinó arran de les dues denúncies que han rebut per part de dos ciutadans i que Moix, simplement ha "ratificat" perquè s'investigui. "Qualsevol fiscal està obligat a investigar les denúncies que es reben, també si són contra fiscals o jutges", ha subratllat, i ha explicat que aquestes s'han traslladat a la delegació de Barcelona. Els tres fiscals implicats van considerar que les denúncies estan "exclusivament dirigides a erosionar l’exercici imparcial" de la seva funció.

En relació als motius pels quals Moix va decidir apartar aquests tres fiscals de la investigació, ha insistit que la decisió respon a fer una organització més descentralitzada dels assumptes.

La polèmica al voltant de la figura del fiscal en cap d'Anticorrupció també es justifica per l'intent d'aturar escorcolls que afectaven a l'ex president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, que és a presó com a conseqüència de l'Operació Lezo que investiga irregularitats en l'empresa pública del Canal d'Isabel II mentre ell n'estava al capdavant. A més, un cop frustrades les seves intencions, va intentar apartar del cas el fiscal Carlos Yáñez, que havia mostrat la seva divergència amb Moix pel seu intervencionisme. Aquesta qüestió no consta en l'ordre del dia del Consell, tot i que algun fiscal podria treure el tema en el torn de preguntes.

El Consell Fiscal que tindrà lloc aquesta tarda l'integren dotze membres, amb una majoria conservadora de l'Associació de Fiscals -sis membres-, tres representants institucionals i tres de tendència progressista, que oposen resistència a Moix.