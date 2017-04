La Marca Espanya fitxa un exalt càrrec de Defensa implicat en la gestió del Iak-42, segons 'El País'

Javier Jiménez-Ugarte, exnúmero tres de Federico Trillo a Defensa, s'ha incorporat a l'Alt comissionat de la 'Marca Espanya', al ministeri d'Exteriors, segons publica el diari 'El País'. Aquesta no és un fitxatge qualsevol, ja que Jiménez-Ugarte és qui es va encarregar de la relació amb els familiars de les víctimes de l 'accident del Iak-42 l'any 2003, les quals van denunciar en nombroses ocasions el seu tracte.

L'exsecretari general de Defensa va ser relegat com a ambaixador a Suècia el passat mes de març i, d'acord amb la informació de 'El País' de fonts diplomàtiques, ell mateix va sol·licitar ser nomenat a l'organisme que vetlla per millorar la imatge d'Espanya a l'estranger. Tanmateix, també afegeixen que es jubila el proper 18 de desembre, per la qual cosa estarà menys d'un any ocupant aquest nou lloc.

Malgrat la polèmica que va envoltar el cas, per la denúncia reiterada de mal estat de l'avió, no va ser fins el gener d'aquest 2017 que el Consell d'Estat va reconèixer la responsabilitat del ministeri de Defensa pilotat per Trillo en l'accident.