Margallo: "Hem fet un esforç ingent per contrarestar la campanya exterior de la Generalitat"

En una entrevista al programa de ràdio 'El Món' de Rac1, l'exministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, ha donat explicacions sobre les seves declaracions a 13TV en les quals assegurava que Espanya deu "molts favors" a una gran quantitat de gent a canvi dels seus posicionaments contra la independència.

Margallo ha argumentat que "tots els països avantposen la defensa dels interessos nacionals" a qualsevol altre qüestió i ha assegurat que el govern espanyol "ha fet un esforç ingent per contrarestar la campanya diplomàtica i mediàtica de la Generalitat a l'exterior".

L'excap de la diplomàcia espanyola ha dit que la qüestió catalana " és una qüestió absolutament prioritària pel govern d'Espanya" i ha afegit que "els favors" han consistit "en donar informació i demanar comprensió per les posicions del govern d'Espanya". Margallo també ha dit que "en això consisteix la diplomàcia" -i ha afegit- "les nostres explicacions s'han basat en arguments que són públics i que estan en la nostra pàgina web".

Preguntat sobre la intenció de la Generalitat de portar les seves declaracions a la Fiscalia, Margallo ha dit que "ho poden portar on vulguin" i ha afirmat que estarà "encantat de comparèixer on sigui".

Sobre si el procés sobiranista pot afectar les inversions, Margallo ho té clar: "El diner és covard i fuig de les situacions inestables. El risc es pot mesurar, la incertesa no." Margallo ha assegurat també "la incertesa no és el millor clima per fer inversions."

Margallo es contradiu així amb la secretaria d'Estat de Comerç, Maria Luisa Poncela, que dijous va dir a Madrid que el procés no té cap impacte en les inversions estrangeres a Catalunya.