Margallo: "Per què hem de reconèixer Catalunya com a nació i no València?"

"Reconèixer Catalunya com a nació, encara que sigui només cultural, no seria una bona idea, perquè llavors es plantejaria el problema de quantes nacions hi ha a Espanya. I per què hem de reconèixer Catalunya i no València?". L'exministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, té la seva pròpia recepta per resoldre el contenciós català, que exposarà en un llibre que publicarà al setembre, i aquesta no passa per reconèixer Catalunya com a nació, sinó per una combinació de més diners, més inversions i un reconeixement simbòlic al valor de la llengua catalana. Amb això, segons Margallo, n'hi hauria prou per superar la situació actual.

L'exministre ha participat avui a Barcelona en la presentació del llibre de Germà Bel 'Cabòries des d'una galàxia ben llunyana' (Pòrtic), on ha discutit amb l'autor sobre les possibilitats legals de la independència de Catalunya i, sobretot, ha aprofitat per vendre el seu pròxim llibre 'Por la convivencia', on desgrana una proposta de reforma de la Constitució que inclouria el compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut de 2006 (que fixava que la inversió en infraestructures per a Catalunya havia de ser equivalent al seu pes al PIB), un nou sistema de finançament que tingués uns resultats similars als del concert, i un reconeixement al català, "una llengua tan espanyola com el castellà"."No podem entrar en conceptes com el de nació catalana perquè és perillós" –ha defensat– "però sí que podem dir que Espanya és una nació diversa".

Germà Bel s'ha mostrat molt escèptic sobre les possibilitats de la proposta margalliana: "No crec ni que es pugui arribar a discutir, i molt menys aprovar". La tesi del diputat de Junts pel Sí, que considera que Margallo és el ministre que millor ha entès la qüestió catalana, és exactament la contrària. "El reconeixement de la diversitat de l'Estat trencaria la columna vertebral de la construcció nacional espanyola. Per això no se la poden permetre".

García-Margallo ha reiterat les seves polèmiques en declaracions de la setmana passada, on va defensar que l'Estat hauria d'haver "destruït urnes" per impedir el 9-N, però també que en paral·lel s'hauria d'haver obert una negociació política. Com a exemple que els catalans no sempre han jugat bé les seves cartes, l'actual diputat del PP ha dit que "Pujol no va voler plantejar el concert econòmic durant les negociacions del pacte del Majestic, tal com li reclamava Joaquim Molins". Germà Bel ha rebatut la tesi segons la qual la legislació internacional prohibeix una secessió interna. "No hi hi ha cap article que ho digui, això", ha defensat. A l'altre extrem, Margallo ha argumentat que cap país reconeixeria una independència contrària a la Constitució. "Això sempre és igual –ha contestat Bel–; un cop es produeix la independència, els estats reassignen preferències, maximitzen oportunitats i minimitzen riscos. Com va passar entre Alemanya i Eslovènia".

L'autor del llibre ha defensat que una Catalunya independent no hauria d'afrontar el debat entre obertura i tancament que tenen els estats grans. "Ni que volguéssim ens podríem tancar; seríem, com Dinamarca o Suècia, massa petits. No tindríem més remei que adaptar-nos, obrir-nos, ser flexibles, dinàmics i més horitzontals". Segons el parer de Bel, només sent independents, els catalans podrien tenir un estat més adaptat a les seves preferències. "És legítim que Espanya o França es vulguin tancar i refugiar en la seguretat d'una estructura vertical, però no és el nostre model", ha conclòs.