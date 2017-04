Margallo, sobre els contactes amb diplomàtics estrangers: "Hem de vendre el relat de la permanència a Espanya"

L'exministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, ha reafirmat aquest dimarts el que ja va dir al març: que deu favors a diversos diplomàtics a canvi que s'hagin posicionat en contra del procés sobiranista català. "Hem de vendre el relat de la permanència a Espanya" perquè el govern català "ven el del secessionisme", ha assegurat en una entrevista a La Ser: "Per a nosaltres el bé és la unitat nacional".

Margallo ha recordat també, durant la seva intervenció, Carme Chacón, amb qui mantenia una amistat: "La seva pèrdua no ha estat només per la família socialista, sinó per tot Espanya", ha dit. "El paper que hagués pogut jugar a Catalunya -en el marc del procés- hagués estat molt important, i també per gestionar les relacions entre el PSC i el PSOE".

L'exministre ha analitzat, també, l'actualitat internacional, i ha assegurat que crearía un port franc entre Algesires, Ceuta i Gibraltar per competir amb el de Rotterdam. Sobre França, ha assegurat que votaria el candidat centrista a l'Elisi Emmanuel Macron, per "evitar que guanyi la candidata d'ultradreta Marine Le Pen.

A més, Margallo s'ha pronunciat també sobre el Brexit: "Ens ocuparem primer de les persones. Tenim molts residents allà, i el Regne Unit en té molts aquí. Hem de fer un acord pels serveis socials. En segon lloc, en farem un d' econòmic. El país és el primer de les inversions espanyoles, i el quart en vendes. A ningú li interessa trencar els plats".

Finalment, l'exministre ha donat la seva opinió sobre la nova relació entre els Estats Units (EUA) i Rússia després de la intervenció de Donald Trump en el conflicte sirià. "Quan Trump va arribar a la Casa Blanca, es deia que canviaria l'estratègica històrica dels governs dels EUA, convertint la Xina en el seu adversari i Rússia en l'aliat", ha assegurat. "Uns dies abans -de l'atac-, el president va dir que la seva prioritat no era la continuïtat de Baixar al-Assad, i aquest va respondre amb el que no es pot fer: utilitzant armes químiques. Ja ho va fer en l'era Obama, que només va reaccionar amb una condemna internacional i ja està. Trump ha demostrat que és capaç de tenir una reacció seriosa".