Margallo diu que Moix "malmet la imatge de la Fiscalia Anticorrupció" tot i no haver fet "res il·legal"

L'advocat i exministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, ha assegurat aquest dijous a Catalunya Ràdio que el fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, "no ha fet res il·legal" i ha insistit que "Panamà no és un paradís fiscal": "ho era fins que el vicepresident Pedro Solbes el va eliminar de la llista". Ara bé, tot i així Margallo ha reconegut que la tinença per part de Moix d'un compte "en un país que no és un paradís fiscal però ho sembla malmet la imatge dels fiscals anticorrupció i de la Fiscalia": "L'Associació de Fiscals ha fet una declaració demanant-li una dimissió que jo crec que es produirà", ha assegurat.

Sobre les declaracions que ahir va fer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va demanar al govern espanyol si està disposat a "utilitzar la força contra Catalunya", Margallo ha considerat que "un govern té un mandat, que és que la llei es compleixi".

Preguntat sobre el dret a decidir, però, l'actual advocat ha considerat que "el gran tema és qui és el subjecte a l'hora de decidir", i ha recordat que ell sempre s'ha considerat una persona disposada a "dialogar". No obstant això, ha insistit que, si "la Generalitat ha fet un argumentari defensant les seves tesis" ell, com a ministre d'Afers Exteriors, tenia la "obligació de fer el contrari. Ha estat un joc net".