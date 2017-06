"A Espanya la corrupció no és la regla sinó l'excepció": Mariano Rajoy en 10 frases

Mariano Rajoy ha intervingut per sorpresa en el debat al Congrés de la moció de censura de Podem. S'ha dedicat, durant el seu primer parlament, a tirar pilotes fora i a desqualificar les intencions de Pablo Iglesias, perquè considera que viu fora de la realitat. Durant gairebé 45 minuts de discurs, en cap moment ha mencionat la ferida territorial ni Catalunya.

Directe: Debat al Congrés de la moció de censura de Podem contra Rajoy Corrupció

"A Espanya la corrupció no és la regla sinó l'excepció".

"Res és com vostè ens explica, que pinta una Espanya totalment negra".

"Vostès banalitzen la corrupció [...]. Al PP hi ha hagut corruptes, però no és un partit corrupte i per això els votants ens renoven la confiança".

Crítiques

"Si volien prendre el cel per assalt, s'han equivocat de porta".

"Necessiten les males notícies tant com el menjar. I si no, se les inventen".

"Per perdre, qualsevol candidat és bo. Fins i tot vostè, Pablo Iglesias Turrión".

"A vostè no li interessa cap realitat si no és per atacar el PP".

Relació amb el PSOE

"Pel que sembla volen lluitar pel segon lloc, els desitjo bona sort en un futur".

Economia

"El PP ha sigut qui ha restaurat el benestar".

"No s'empenyi a portar la contrària a la realitat, perquè és implacable".