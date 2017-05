Rajoy haurà de declarar en persona com a testimoni en el judici a Gürtel

Mariano Rajoy haurà de comparèixer en persona com a testimoni en el judici a Gürtel. No podrà amagar-se darrere d'una pantalla a través d'una declaració per videoconferència, tal i com el PP pretenia. La Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 26 de juliol a les 9.30h a la seu de San Fernando de Henares, als afores de Madrid.

El tribunal rebat, una a una, totes les justificacions que havia presentat el líder popular per amagar-se darrere d'una pantalla. L'advocat del PP havia al·legat que desplaçar-se fins a la seu de l'Audiència Nacional suposaria un desplegament important de recursos públics. Però el tribunal creu que no és un argument de prou pes perquè el tribunal està només 18 km de la Moncloa. Tampoc veu amb prou pes la justificació dels possibles problemes de seguretat, ja que la seu de San Fernando de Henares és un búnquer preparat per albergar tot tipus de criminals i es va dissenyar pensant, sobretot, amb presumptes etarres.

"Mariano Rajoy no compareix com a president del govern, sinó com un ciutadà espanyol en qualitat de testimoni" Interlocutòria del tribunal

La tercera justificació de Rajoy era la seva complicada agenda, que no podia revelar per motius de seguretat. El tribunal no dubta que sigui així, però recorda que ha estat el mateix president del govern espanyol el que ha escollit la data per declarar en qualitat de testimoni. A més, li recorda que no compareix en qualitat de president espanyol sinó pels càrrecs que té al PP.

"Mariano Rajoy no compareix com a president del govern [espanyol], sinó com un ciutadà espanyol en qualitat de testimoni pels fets que s'estan jutjant en aquest Tribunal en raó als càrrecs que tenia al PP", assenyala la interlocutòria, on recorda que la declaració s'emmarca "en un acte ciutadà que s'emmarca en la normalitat democràtica i de l'estat de dret".

Finalment, el tribunal recorda a Rajoy que el poder judicial està al mateix nivell institucional que el poder executiu i per això la "compareixença personal del seu representant màxim s'ajusta al dret". I com a apunt últim, puntualitza que s'adoptaran totes les mesures que siguin necessàries per preservar la imatge institucional de Rajoy com fa amb qualsevol altre testimoni.

El tribunal, dividit

La decisió del tribunal ha tornat a comptar amb un vot particular del president, Ángel Hurtado. Va ser qui també es va oposar a que Rajoy testifiqués en el judici, en una decisió sense precedents des de la Transició a Espanya: que un president del govern espanyol hagi de declarar en un judici per corrupció.

Com a testimoni, Mariano Rajoy està obligat a dir tota la veritat i a respondre a totes les parts. A més, no pot anar acompanyat del seu advocat perquè li faci d'escut protector.