Marín està "convençuda" que el PSC participarà a les primàries del PSOE

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i número dos del PSC, Núria Marín, s'ha mostrat "convençuda" que els socialistes catalans podran participar al congrés del PSOE i votar el seu nou secretari general. "Tinc claríssim que el PSC participarà al congrés i que serà el congrés qui decideixi les futures relacions entre el PSC i el PSOE", ha dit en una entrevista aquest dilluns a TV3.

Marín ha recordat que així ho defensa el candidat a liderar el partit Patxi López, i s'ha mostrat convençuda que si Susana Díaz és candidata, "també farà tots els possibles perquè el PSC continuï estant present i treballant pel socialisme", ja que el sector que reclama que el PSC no participi és molt minoritari, ha opinat.

No obstant això, el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha evitat aquest mateix dilluns confirmar si el PSC podrà participar a les primàries a Ferraz, i ha recordat que els detalls de la relació entre els dos partits està en mans d'una comissió negociadora, per a la qual ha demanat respecte.

En una entrevista a Antena 3, Fernández ha dit que no té dubtes que els militants i votants del PSOE se senten representats pel PSC a Catalunya i viceversa, i ha afegit que "això no canviarà", sinó que el que es busca és "millorar algunes parts de la relació que són millorables" per al futur. "Que ningú dubti que la relació entre ambdues organitzacions seguirà sent fraterna", ha tancat.

Marín, per la seva banda, ha insistit que és el moment que el PSC incorpori algun dirigent català a la gestora socialista, tal com va anunciar Miquel Iceta dissabte, i ha valorat que Teresa Cunillera és "una excel·lent candidata", encara que ha dit que el seu nomenament no està decidit.

L'Hospitalet no participarà en un referèndum unilateral

Marín també s'ha pronunciat sobre el referèndum promès pel Govern aquest any i ha assegurat que l'Hospitalet de Llobregat no col·laborarà "en qüestions que no siguin clarament acordades i formin part d'una estratègia de diàleg". En aquest sentit, ha dit que si la consulta fos legal i pactada, "evidentment" que la ciutat se sumaria a la iniciativa, però que no ho farà si contribueix a la confrontació i no beneficia els ciutadans, com en la seva opinió passaria amb un referèndum unilateral.