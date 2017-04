Marine Le Pen: "Vull tornar a França l'estatus de potència; vull conquerir el món"

Una de les principals candidates a passar a la segona volta de les eleccions franceses, Marine Le Pen (Front Nacional), no amaga les seves intencions si es converteix en la propera presidenta de França. En una entrevista publicada a 'La Razón' Le Pen afirma que "vull tornar a França l'estatus de potència; vull conquerir el món".

Le Pen assegura que si guanya convocarà una referèndum per consultar la sortida de la UE de França ( Frexit), i no es mossega la llengua en les seves crítiques a la immigració i als seus rivals polítics: "L'islamisme radical ha entrat per la complicitat de polítics com Fillon". En aquest sentit, afirma que prefereix que el seu rival a la segona volta sigui Macron: "Prefereixo enfrontar-se a un globalista deshinibit com Macron que a un globalista avergonyit com Fillon".

La líder de l' ultradreta afirma que no creu en les ideologies clàssiques: "No crec en la divisió esquerra-dreta; l'escletxa real és entre patriotes i globalistes".