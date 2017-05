El jutge de Mario Conde portarà els casos Púnica i Lezo

S’han acabat les anades i vingudes de magistrats a l’Audiència Nacional per investigar els principals casos de corrupció a la capital espanyola. Després de 17 anys fora d’Espanya, el magistrat Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) ha sol·licitat tornar a ocupar la seva plaça al capdavant del jutjat central número 6 de l’Audiència per instruir les causes que han posat contra les cordes el PP madrileny els últims mesos: la trama Púnica i l’operació Lezo. Substituirà així el jutge Eloy Velasco, que va deixar la seva plaça interina la setmana passada després de demanar l’ingrés a la sala d’apel·lacions de l’Audiència, de nova creació.

De tendència conservadora, ja feia temps que Velasco es queixava de l’embut de feina i la falta de mitjans del seu jutjat. Per les seves mans han passat les decisions d’enviar l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González a la presó, d’empresonar Francisco Granados, expresident madrileny, pel cas Púnica i d’ordenar escorcollar la seu del PP, al carrer Génova. Però Velasco també va acomiadar-se decretant presó eludible amb fiança de 400.000 euros per a Granados, en presó incondicional des del 2014.

Ara la primera tasca de García-Castellón serà prendre declaració als 52 imputats en el cas Lezo -entre els quals l’expresident d’OHL Juan Miguel Villar Mir-, així com decidir si imputa o no Cristina Cifuentes en el cas Púnica, després de l’informe de la unitat central operativa (UCO) que l’assenyala com a presumpta autora de la manipulació del concurs de la cafeteria de l’Assemblea de Madrid a canvi de comissions al PP.

De tendència conservadora

García-Castellón té fama de no tremolar-li el pols en els casos de corrupció. No va dubtar a enviar a la presó Mario Conde poc després de prendre les regnes del cas Banesto el 1994. De tendència conservadora -va formar part de l’Associació Professional de la Magistratura-, va ser nomenat pels governs populars de José María Aznar i Mariano Rajoy per dur les relacions judicials amb França i Itàlia. Tanmateix, ha rebut condecoracions tant del PP com del PSOE, principalment per la seva lluita contra el terrorisme. No en va, va instruir el cas per l’assassinat a mans d’ETA de Miguel Ángel Blanco i en la seva tasca com a jutge d’enllaç a França va gestionar el lliurament de fins a 600 presos etarres a l’Estat.

El 1998 també va perseguir fins a a Londres, en una causa paral·lela a la del jutge inhabilitat Baltasar Garzón, el dictador xilè Augusto Pinochet, que hi estava hospitalitzat després de l’operació d’una hèrnia. Una altra de les patums a què es va enfrontar el 1999 va ser a l’expresident de l’Atlètic de Madrid Jesús Gil, a qui va ordenar una intervenció del club. La resta de casos ja són menys coneguts: va investigar sumaris com el del traficant d’armes sirià Monzer Al-Kassar o l’obert contra agents de la Unitat Central d’Investigació Fiscal i Antidroga de la Guàrdia Civil (Ucifa) per tràfic d’estupefaents, així com algunes de les derivades del cas contra els GAL.

Fi al relleu de magistrats

Ara García-Castellón creu que ha tancat una etapa i té la intenció de presentar avui mateix al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la seva renúncia com a magistrat d’enllaç a Itàlia des del 2012, en què ha treballat colze amb colze amb la Fiscalia Antimàfia en la persecució del crim organitzat, informa Ernesto Ekaizer. La seva plaça ja havia sortit a concurs per cobrir-se a través d’una comissió de serveis, però ell té totes les garanties, com a titular, per tornar a l’Audiència Nacional. Des del 2000 que no fan més que passar magistrats interins per aquest jutjat. Segons fonts jurídiques, el retorn de Manuel García-Castellón serà clau en la investigació de l’operació Lezo i la trama Púnica, així com de la presumpta corrupció en l’ens de gestió de l’aigua Acuamed, que també portarà el magistrat.