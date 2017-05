Marisa Xandri presidirà el PP de Lleida, i Alejandro Fernández el de Tarragona

El Partit Popular a Catalunya va resolent les pugnes territorials per presidir les quatre direccions provincials. Aquest dimarts al vespre el mateix Xavier García Albiol, president català, ha anunciat qui presidirà el PP a Lleida i a Tarragona.

Felicitats a @mxandri73 i @alejandroTGN. Propers presidents provincials de Lleida i Tarragona!! — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 de mayo de 2017

Lleida

Així, Marisa Xandri finalment no haurà d'enfrontar-se en unes primàries a María José Horcajada, que també havia dit que presentaria candidatura. Xandri era la persona escollida per l'actual presidenta provincial, Dolors López, mentre que Horcajada encapçalava una llista impulsada pel veterà diputat popular de Lleida, José Ignacio Llorens.

Barcelona

Albiol resol així un possible conflicte territorial a Lleida, com ja va fer amb el que es preveia a Barcelona. Si el congrés provincial de Barcelona se l’havien de disputar el fins ara president, Alberto Villagrasa, i l’exalcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, l'escollit serà una tercera persona, el regidor de Cornellà de Llobregat Daniel Serrano.

540x306 El portaveu parlamentari del PP, Alejandro Fernández El portaveu parlamentari del PP, Alejandro Fernández

Tarragona

A Tarragona no hi havia dubtes, i Albiol ha confirmat l'únic candidat que havia fet el pas: Alejandro Fernández. Fernández repeteix com a líder a Tarragona, a més de ser el portaveu del grup popular al Parlament.

Girona

On encara no se sap què passarà és a Girona, on la disputa entre dos noms ha fet ajornar la celebració del congrés provincial. El 10 de maig es va acabar el termini per presentar candidatures i, com que les dues que volien fer el pas no es van posar d'acord, van demanar més temps per buscar el consens. Una és la que es mou a l’òrbita de l’actual president del PP a Girona i delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l’altra la que defensava el diputat popular al Parlament Sergio Santamaría.