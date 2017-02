Marta Pascal: "En un país normal ens agradaria que l'impost de successions no existís"

"Demà els polítics escoltaran els emprenedors". La frase la diu l'alcalde d'Igualada i dirigent del Partit Demòcrata (PDECat), Marc Castells, però no és seva. L'ha trobat a Twitter, on un usuari es referia així a la jornada del cicle de conferències 'Start Cat. El millor país comença aquí' que aquest dimarts s'ha celebrat al barri de Poblenou de Barcelona. Uns cicles de conferències amb que el PDECat busca obrir-se a la societat i muscular-se ideològicament de cara a futurs programes electorals.

La jornada d'aquest dimarts va sobre emprenedoria i la tancarà la coordinadora general, Marta Pascal, amb una frase que també haurà trobat a Twitter i qua traduïda vindria a dir: "La qüestió no és qui em deixarà fer-ho, sinó qui podrà aturar-me". És l'última frase d'un discurs en què Pascal ha desgranat algunes de les idees que ha recollit del debat, i entre les que destaca l'aposta per una nova fiscalitat: "En un país normal, ens agradaria que l'impost de successions no existís".

No és l'única proposta que apunta Pascal, que s'ha passat l'acte prenent notes igual que la seva companya a la direcció del partit Elsa Artadi. De la presentació del professor Jordi Naval i la taula rodona entre Joaquim Domingo, Rubén Bonet, Karen Prats, Josep Lluís Sanfeliu i Pere Mayol, n'extreu també la necessitat d'estar al costat dels emprenedors, aportar seguretat jurídica i "fugir del model Montoro" de canviar constantment la llei, i no sobrecarregar l'activitat privada.

Pascal, fins i tot, compara els impulsors d'start ups amb la feina que ha fet fins ara la direcció del Partit Demòcrata per impulsar el nou partit. Una formació que amb aquest com el d'aquest dimarts segueix treballant, però, per passar de ser una start up a una marca consolidada.